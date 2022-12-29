«Безупречно исполненная хореография». Американский музыкальный журнал Billboard написал о номере Валиевой из сериала

Теги сборная России женское катание Камила Валиева музыка Фигурное катание

Американский музыкальный журнал Billboard опубликовал материал, посвященный показательному номеру российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее Валиева исполнила номер в образе Уэнздей Аддамс под музыку The Cramps – Goo Goo Muck. Во время выступления фигуристка повторяла движения из сериала «Уэнздей».

«Пока звучал голос Люкса Интериора (из группы The Cramps – Sports.ru), Валиева показала безупречно исполненную хореографию, а зрители на трибунах аплодировали в такт», – говорится в публикации.

Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой 

Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей

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18 комментариев

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DD102DD
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Ортега выполнила танец, как сумма удачных дублей.

Ками исполнила цельный номер - однозначно, Ками в танце намного лучше.
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Lapo Elkann
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Ответ Sat397
Многие иностранцы пишут, что Камила артистичней оригинального танца из сериала выступила. А я уже даже не сосчитать сколько раз пересмотрел - лучшая показательная программа.
Ничего странного. Мы , иностранцы " тоже люди " . Нам тоже нравится все хорошее.
Женское фигурное катание " делается " в России. Камила лучшая представительница из когорты ТШТ.
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Кошка Матраскина
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Ответ Светлана Менова
На всех языках мира восхищаются: японском, китайском, испанском, итальянском, немецком, польском. Любят Камилу и признают её выдающийся талант.
Да что там в мире- на спортсе Камилой восхищаются, после больше чем полугодового хейта
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asusp527
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Ответ Светлана Менова
На всех языках мира восхищаются: японском, китайском, испанском, итальянском, немецком, польском. Любят Камилу и признают её выдающийся талант.
А они в спортивных правилах не разбираются, вот и вопят. КАС разберется.
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alexnew
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Камила даже в это непростое время и в своем непростом статусе умудряется достучаться до болельщиков во всем мире. :)
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Анна Беляева
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Ну, так ведь восхищение по делу. Какой номер!
никогда ничего не пересматриваю для удовольствия, а его пересмотрела
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Sat397
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Многие иностранцы пишут, что Камила артистичней оригинального танца из сериала выступила. А я уже даже не сосчитать сколько раз пересмотрел - лучшая показательная программа.
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Светлана Менова
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Надеюсь, Дюхамел и бывшему лучшему другу России Вейру от этого очень поплохеет. .
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Анна Беляева
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Ответ Беглый*
Американский??? Хейтеров щас инфаркт стукнет
Особенно хейтеров "патриотов". Ждем товарища под номером 89
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Светлана Менова
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Ответ Товарищ Майор.
На Ютубе в комментариях, под видео с номером, англоязычные пользователи все восхищаются Камилой ... не без пары-тройки хейтеров, конечно.
На всех языках мира восхищаются: японском, китайском, испанском, итальянском, немецком, польском. Любят Камилу и признают её выдающийся талант.
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Беглый*
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Американский??? Хейтеров щас инфаркт стукнет
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Lapo Elkann
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Всемирный фурор у Камилы должен был на Ои после ПП в личке, но у нее отняли праздник , и нам тоже. финал получился скучный.
А показалка шикарная . Крнечно же она вызвала резонанс во всем мире.
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Osik92
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Ждем совместный танец ортеги и ками
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Irina037
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Ответ HoratioH
Скучнейший номер, понтов много, костюм вычурный, но совершенно неинтересно. А вот Туктик на льду императрица и секс-богиня
Зачем превозносить одну,унижая другую?
Обе были хороши,было бы скучно и неинтересно,если бы все девочки,как Лиза,были бы в образе секси.
Наоборот разнообразие стилей и образов привносит интерес к фигурному катанию
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HoratioH
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Кеша
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Сильнейшая на Планете фигуристка ! Молодец Камила ! Будь стойкой , девочка ! С наступающим Новым годом ! Чтобы все твои мечты исполнились ! Здоровья тебе !
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Товарищ Майор.
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На Ютубе в комментариях, под видео с номером, англоязычные пользователи все восхищаются Камилой ... не без пары-тройки хейтеров, конечно.
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Irina037
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Камила была обалденной в этом номере,просто класс!!!
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