«Безупречно исполненная хореография». Американский музыкальный журнал Billboard написал о номере Валиевой из сериала
Американский музыкальный журнал Billboard опубликовал материал, посвященный показательному номеру российской фигуристки Камилы Валиевой.
Ранее Валиева исполнила номер в образе Уэнздей Аддамс под музыку The Cramps – Goo Goo Muck. Во время выступления фигуристка повторяла движения из сериала «Уэнздей».
«Пока звучал голос Люкса Интериора (из группы The Cramps – Sports.ru), Валиева показала безупречно исполненную хореографию, а зрители на трибунах аплодировали в такт», – говорится в публикации.
Валиевой нужна не жалость, а восхищение. Капюшон делал ее жертвой, а номер-готика снова показал звездой
Вот это Валиева в готике! Появилась будто из гроба, на платье паутина, бросила лед в зрителей
Ками исполнила цельный номер - однозначно, Ками в танце намного лучше.
Женское фигурное катание " делается " в России. Камила лучшая представительница из когорты ТШТ.
никогда ничего не пересматриваю для удовольствия, а его пересмотрела
А показалка шикарная . Крнечно же она вызвала резонанс во всем мире.
Обе были хороши,было бы скучно и неинтересно,если бы все девочки,как Лиза,были бы в образе секси.
Наоборот разнообразие стилей и образов привносит интерес к фигурному катанию