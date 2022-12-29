«Безупречно исполненная хореография». Американский музыкальный журнал Billboard написал о номере Валиевой из сериала

Американский музыкальный журнал Billboard опубликовал материал, посвященный показательному номеру российской фигуристки Камилы Валиевой.

Ранее Валиева исполнила номер в образе Уэнздей Аддамс под музыку The Cramps – Goo Goo Muck. Во время выступления фигуристка повторяла движения из сериала «Уэнздей».

«Пока звучал голос Люкса Интериора (из группы The Cramps – Sports.ru), Валиева показала безупречно исполненную хореографию, а зрители на трибунах аплодировали в такт», – говорится в публикации.

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