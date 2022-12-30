Мама Турсынбаевой: «Мой сын Тимур сейчас работает с Тутберидзе, набирается опыта»

Падишахан Султаналиева, мама серебряного призера ЧМ-2019 Элизабет Турсынбаевой, рассказала, что ее сын Тимур сейчас работает с тренером Этери Тутберидзе.

Ранее Турсынбаева сообщила об открытии собственной академии фигурного катания в Алма-Ате. В академии будут работать Илья Климкин, Михаил Акулов, Тимур Турсынбаев, Алиса Лозко и Олег Тазетдинов.

«Мой сын Тимур сейчас работает с Этери Тутберидзе, набирается опыта. Он параллельно и в Москве, и в Алма‑Ате», – сказала Султаналиева.

Элизабет Турсынбаева открыла собственную академию фигурного катания