Мама Турсынбаевой: «Мой сын Тимур сейчас работает с Тутберидзе, набирается опыта»

Теги Илья Климкин Этери Тутберидзе Элизабет Турсынбаева Алиса Лозко Михаил Акулов Фигурное катание

Падишахан Султаналиева, мама серебряного призера ЧМ-2019 Элизабет Турсынбаевой, рассказала, что ее сын Тимур сейчас работает с тренером Этери Тутберидзе.

Ранее Турсынбаева сообщила об открытии собственной академии фигурного катания в Алма-Ате. В академии будут работать Илья Климкин, Михаил Акулов, Тимур Турсынбаев, Алиса Лозко и Олег Тазетдинов.

«Мой сын Тимур сейчас работает с Этери Тутберидзе, набирается опыта. Он параллельно и в Москве, и в Алма‑Ате», – сказала Султаналиева.

Элизабет Турсынбаева открыла собственную академию фигурного катания

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9 комментариев

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Veronika spuria
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Ответ Osik92
У них это семейное раз мама падишахан и дочь решила выпендриться назвать необычным именем
Эта семья везде лаской пролезет, такое впечатление.
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Olga Klimanova
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Здорово. Элизабет умничка. Успехов.
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Osik92
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У них это семейное раз мама падишахан и дочь решила выпендриться назвать необычным именем
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Адриана
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Ответ HoratioH
Зачем называть дочь заморским именем Элизабет, когда есть красивое русское имя Лиза?
А она русская?
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HoratioH
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Зачем называть дочь заморским именем Элизабет, когда есть красивое русское имя Лиза?
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Адриана
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Где-то икнул Профессор.
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Маргарита В Сафронова
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Элизабет умница, продолжает сотрудничать с ТШТ. Это классно для её академии, успех гарантирован. Удачи, Лиза!
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ДИАНА
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Ответ Vfvi
Лозко… вспомнил — прослезился
Хорошо, что она в теме🙏🙏🙏
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Vfvi
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Лозко… вспомнил — прослезился
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