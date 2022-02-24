Турсынбаева поздравила Тутберидзе с днем рождения: «Мы вас все очень любим ❤»

Казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева поздравила с днем рождения.

Сегодня заслуженному тренеру России исполняется 48 лет.

«С днем рождения, Этери Георгиевна! Счастья, здоровья, дальнейшего процветания в вашем деле и успехов! Мы вас все очень любим» – написала Турсынбаева.

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