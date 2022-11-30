Элизабет Турсынбаева открыла собственную академию фигурного катания

Бывшая казахстанская фигуристка сообщила об открытии собственной академии фигурного катания в Алматы.

В академии будут работать Илья Климкин, Михаил Акулов, Тимур Турсынбаев, и Олег Тазетдинов. Объявлен набор в группы с 1 января 2023 года.

Турсынбаева – серебряный призер чемпионата мира-2019, серебряный призер чемпионата четырех континентов и Универсиады.

Фигуристка завершила спортивную карьеру в 2021 году.