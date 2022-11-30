Элизабет Турсынбаева открыла собственную академию фигурного катания
Бывшая казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева сообщила об открытии собственной академии фигурного катания в Алматы.
В академии будут работать Илья Климкин, Михаил Акулов, Тимур Турсынбаев, Алиса Лозко и Олег Тазетдинов. Объявлен набор в группы с 1 января 2023 года.
Турсынбаева – серебряный призер чемпионата мира-2019, серебряный призер чемпионата четырех континентов и Универсиады.
Фигуристка завершила спортивную карьеру в 2021 году.
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