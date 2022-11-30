Элизабет Турсынбаева открыла собственную академию фигурного катания

Теги Илья Климкин сборная Казахстана Элизабет Турсынбаева Алиса Лозко Михаил Акулов Фигурное катание

Бывшая казахстанская фигуристка Элизабет Турсынбаева сообщила об открытии собственной академии фигурного катания в Алматы.

В академии будут работать Илья Климкин, Михаил Акулов, Тимур Турсынбаев, Алиса Лозко и Олег Тазетдинов. Объявлен набор в группы с 1 января 2023 года. 

Турсынбаева – серебряный призер чемпионата мира-2019, серебряный призер чемпионата четырех континентов и Универсиады.

Фигуристка завершила спортивную карьеру в 2021 году. 

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