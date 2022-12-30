Боброва о словах Худайбердиевой про негатив: «На что ты рассчитывала, когда становишься без пяти минут первой парой России?»

Теги сборная России танцы на льду чемпионат России Екатерина Боброва Егор Базин Елизавета Худайбердиева Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Екатерина Боброва отреагировала на слова Елизаветы Худайбердиевой о критике их дуэта с Егором Базиным.

Ранее Худайбердиева и Базин победили на чемпионате России в Красноярске, несмотря на падения Елизаветы в ритмическом и произвольном танцах.

«Лиза написала пост в своих соцсетях, поблагодарив всех-всех-всех, и сказала, что то количество негатива, которое на нее свалилось, сломало ее. Была такая фраза от Лизы. И тут у меня вопрос – на что ты рассчитывала, когда становишься без пяти минут первой парой России и когда вся страна смотрит на тебя? Ты же должна понимать, что всем понравиться невозможно. И хейт точно будет.

Второй момент – вы падали-падали-падали. Зачем это читать? Ты же реально понимаешь, что вас там, скорее всего, по головке не погладят. И это действительно так: залезть в комментарии – там волосы дыбом становятся. Зачем это читать, если ты так на это реагируешь? Либо ты морально к этому готов, либо ты закрываешься от этого полностью, идешь на лед и тренируешься, не обращая ни на кого внимания», – сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

Худайбердиева о критике: «Совсем не была готова к количеству негатива и обсуждения каждого моего движения. Я перестала спать, постоянно плакала, за неделю до ЧР заболела»

Почему Худайбердиева с Базиным падают, но выигрывают? Есть только два объяснения – и оба печальные

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12 комментариев

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Lukeria
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какой смысл в тренировках если ты падаешь от истощения, надо, в первую очередь проблемы решать
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Sivl
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Да уж кто-кто а Боброва знает что такое хейт. Характер у неё действительно непробиваемый.
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На Пекин
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Привыкай Лиза, что ты "не цветочек, чтобы всем нравиться")
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Manukello
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Ответ HoratioH
Худа и Базин первая пара России только по мнению прикормленных судей, которые с несколькими падениями и бесхребетным катанием ставят оценки на уровне Пападакис и Сизерона
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olvl
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Ответ Sky Smoker
Жёстко, но 100% по делу. К чемпионству и всей его тяжести Худа оказалась не готова.
Слишком жёстко, даже зло.
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Whiskey cat
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Закрыла бы комментарии и меньше переживала. А вот вывод отличный- тренироваться, тренироваться и еще раз тренироваться, чтобы не падать.
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HoratioH
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Худа и Базин первая пара России только по мнению прикормленных судей, которые с несколькими падениями и бесхребетным катанием ставят оценки на уровне Пападакис и Сизерона
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Zhuuuzhik
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Ну тут Боброва права. Чего они хотели увидеть? Тут сжать зубы и доказать критикам, что они были неправы. И да, меньше падать.
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Саша Кутузова
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В том-то и дело. Хочешь быть первой парой- соответствуй. Мало критиковали Кацалапова, когда он ошибался? Мало досталось Загитовой,Медведевой, Коляде и другим спортсменам? Коляду каждый сезон чихвостят. Мало досталось ДС и Лиза сама в этом поучаствовала, наверняка всё читала в прошлом году? Чему Лиза удивилась? Надо было уйти из соц. сетей и привести в порядок голову и здоровье. Хочешь быть лидером - будь готов взвалить на себя все сложности первого номера. Ну и письма эти от жены, мужа и тренера - такое себе общение с публикой.
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закрыт по беспределу
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По фактам
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Sky Smoker
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Жёстко, но 100% по делу.
К чемпионству и всей его тяжести Худа оказалась не готова.
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Alla Belova
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В целом, на этот раз Боброва права
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