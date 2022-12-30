Боброва о словах Худайбердиевой про негатив: «На что ты рассчитывала, когда становишься без пяти минут первой парой России?»

Олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде отреагировала на слова о критике их дуэта с .

Ранее Худайбердиева и Базин победили на чемпионате России в Красноярске, несмотря на падения Елизаветы в ритмическом и произвольном танцах.

«Лиза написала пост в своих соцсетях, поблагодарив всех-всех-всех, и сказала, что то количество негатива, которое на нее свалилось, сломало ее. Была такая фраза от Лизы. И тут у меня вопрос – на что ты рассчитывала, когда становишься без пяти минут первой парой России и когда вся страна смотрит на тебя? Ты же должна понимать, что всем понравиться невозможно. И хейт точно будет.

Второй момент – вы падали-падали-падали. Зачем это читать? Ты же реально понимаешь, что вас там, скорее всего, по головке не погладят. И это действительно так: залезть в комментарии – там волосы дыбом становятся. Зачем это читать, если ты так на это реагируешь? Либо ты морально к этому готов, либо ты закрываешься от этого полностью, идешь на лед и тренируешься, не обращая ни на кого внимания», – сказала Боброва в подкасте «Ход коньком».

Худайбердиева о критике: «Совсем не была готова к количеству негатива и обсуждения каждого моего движения. Я перестала спать, постоянно плакала, за неделю до ЧР заболела»

Почему Худайбердиева с Базиным падают, но выигрывают? Есть только два объяснения – и оба печальные