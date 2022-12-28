Гончаренко о российском фигурном катании: «Нам удается держать высокий уровень из-за высокой конкуренции. Группа Тутберидзе задала высочайшую планку»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Этери Тутберидзе Инна Гончаренко Серия Гран-при России Фигурное катание

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко рассказала, почему российское фигурное катание сохраняет высокий уровень.

«Нам удается держать высокий уровень из-за высокой конкуренции. Есть те, кто задают темп развития. Группа Тутберидзе задала высочайшую планку. У них в группе каждый сезон появляются сильные спортсмены и не один. Мы постоянно видим еще более дерзких, еще более амбициозных фигуристов. Другим приходится мобилизовываться, чтобы не отставать.

У нас хорошая тренерская школа, которая еще на базе советской была заложена. Мы держимся на традициях, на тех людях, которых эта система породила. Наш уровень фигурного катания не опустился. Он идет ровно по нарастающей.

Посмотрите, сколько у нас девчонок! Этапы внутреннего Гран-при дали возможность большому количеству фигуристов проявить себя. Будь сейчас международные этапы серии, на них бы отобрались два-три человека. А так у многих появилась возможность выступить в среде мастеров, известных спортсменов, при зрителях на трибунах. Для наших фигуристов – это, безусловно, стимул.

Федерация, организовывая различные турниры, старается поддерживать уровень. Насколько долго все будет продолжаться в таком ключе, тяжело прогнозировать. Мы не знаем, что будет завтра. Кто-нибудь мог когда-то допустить, что мы столкнемся с коронавирусом и так далее? Сейчас идет все по нарастающей, на очень высоком уровне.

Надо держать также планку. Нужно самим развиваться, не смотреть по сторонам и ждать, что кто-то нас на соревнования пригласит и это даст нам какой-тот скачок и развитие. Надо закладывать темпы и моду, уровни и планки самим. Чтобы на нас все равнялись, брали пример и за нами шли», – сказала Гончаренко.

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11 комментариев

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Адриана
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Ответ Defender64
Ничего не идёт по нарастающей. Пока на старом багаже идём. Возраст повысили. Поэтому всё здорово будет только в юниорках. Группа Тутберидзе отказалась подстраиваться под новый ценз. Так что на взрослом уровне будем скоро считать потери из-за травм и операций - кто сдаст, но продолжит на более низком уровне. Кто - закончит. Самоделкина уже на грани. Триксель ещё кое-как. Тройные ещё может. Квад, похоже, потерян. Все квады. И это только начало. Девочек надо беречь по возможности. И поддерживать.
Триксель никак у Самоделкиной, квадов нет, есть стабильный триксель у Муравьевой , но на следующий сезон её тоже накроет пубертат , на арене останется Лиза и Саша.
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Адриана
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Ответ Nassta
Да как сказать, если наших пустят на международку со следующего сезона, туда из ТШТ по возрасту проходит только Валиева и всё, маловато, ещё неизвестно какое к ней будет отношение со стороны международных судей
В следующем сезоне не пустят ещё.
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GullitRuud
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Ответ Nassta
Да как сказать, если наших пустят на международку со следующего сезона, туда из ТШТ по возрасту проходит только Валиева и всё, маловато, ещё неизвестно какое к ней будет отношение со стороны международных судей
Про международку можно забыть на долгие годы , имел ввиду что лучшие фигуристки в мире будут наши .
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Большое Путешествие Рузика
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Ответ Nassta
Да как сказать, если наших пустят на международку со следующего сезона, туда из ТШТ по возрасту проходит только Валиева и всё, маловато, ещё неизвестно какое к ней будет отношение со стороны международных судей
Петросян тоже проходит по возрасту
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Nassta
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Ответ Defender64
Ничего не идёт по нарастающей. Пока на старом багаже идём. Возраст повысили. Поэтому всё здорово будет только в юниорках. Группа Тутберидзе отказалась подстраиваться под новый ценз. Так что на взрослом уровне будем скоро считать потери из-за травм и операций - кто сдаст, но продолжит на более низком уровне. Кто - закончит. Самоделкина уже на грани. Триксель ещё кое-как. Тройные ещё может. Квад, похоже, потерян. Все квады. И это только начало. Девочек надо беречь по возможности. И поддерживать.
Все просто забывают или не в курсе, что возраст подняли и ни Акатевой ни Петросян взрослые турниры не светят. Из ТШТ выходить на соревнования по сути не кому ещё 2-3 года, а это достаточно долго
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Nassta
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Ответ oleg
Хорошо сказала Гончаренко. В Советские времена наши никуда не ездили, а хоккей был сильнейшим в Мире.
У смысл не ездили? Хоккеисты? Прекрасно ездили и на ЧМ и на ОИ и медали привозили
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Nassta
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Ответ GullitRuud
Пока Этери в деле всё будет норм .
Да как сказать, если наших пустят на международку со следующего сезона, туда из ТШТ по возрасту проходит только Валиева и всё, маловато, ещё неизвестно какое к ней будет отношение со стороны международных судей
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Ostinato
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Ответ Defender64
Ничего не идёт по нарастающей. Пока на старом багаже идём. Возраст повысили. Поэтому всё здорово будет только в юниорках. Группа Тутберидзе отказалась подстраиваться под новый ценз. Так что на взрослом уровне будем скоро считать потери из-за травм и операций - кто сдаст, но продолжит на более низком уровне. Кто - закончит. Самоделкина уже на грани. Триксель ещё кое-как. Тройные ещё может. Квад, похоже, потерян. Все квады. И это только начало. Девочек надо беречь по возможности. И поддерживать.
Позвольте уточнить, а что должна была за несколько месяцев, с тех пор как подняли ценз, сделать группа Тутберидзе? Как они должны были успеть перестроиться и почему вы думаете, что работа не идет? ЭГТ вам лично сказала, что «мы ориентируемся на юниорский спорт и пошли к черту этот ису с их новыми правилами»?
Или как вы представляете перестройку? «Акатьева, ты всё равно во взрослые только через три года выйдешь, сиди дома, набирайся сил, не нужны тебе эти квады». А если нас завтра выпустят из бана, то Акатьевой дома сидеть и с другими юниорами не соревноваться? Или 4е не учить и пропускать вперёд японских трикселисток?
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oleg
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Хорошо сказала Гончаренко. В Советские времена наши никуда не ездили, а хоккей был сильнейшим в Мире.
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GullitRuud
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Пока Этери в деле всё будет норм .
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Defender64
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Ничего не идёт по нарастающей. Пока на старом багаже идём.
Возраст повысили. Поэтому всё здорово будет только в юниорках.
Группа Тутберидзе отказалась подстраиваться под новый ценз.
Так что на взрослом уровне будем скоро считать потери из-за травм и операций - кто сдаст, но продолжит на более низком уровне. Кто - закончит.
Самоделкина уже на грани. Триксель ещё кое-как. Тройные ещё может. Квад, похоже, потерян. Все квады. И это только начало.
Девочек надо беречь по возможности. И поддерживать.
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