Гончаренко о российском фигурном катании: «Нам удается держать высокий уровень из-за высокой конкуренции. Группа Тутберидзе задала высочайшую планку»

Заслуженный тренер России Инна Гончаренко рассказала, почему российское фигурное катание сохраняет высокий уровень.

«Нам удается держать высокий уровень из-за высокой конкуренции. Есть те, кто задают темп развития. Группа Тутберидзе задала высочайшую планку. У них в группе каждый сезон появляются сильные спортсмены и не один. Мы постоянно видим еще более дерзких, еще более амбициозных фигуристов. Другим приходится мобилизовываться, чтобы не отставать.

У нас хорошая тренерская школа, которая еще на базе советской была заложена. Мы держимся на традициях, на тех людях, которых эта система породила. Наш уровень фигурного катания не опустился. Он идет ровно по нарастающей.

Посмотрите, сколько у нас девчонок! Этапы внутреннего Гран-при дали возможность большому количеству фигуристов проявить себя. Будь сейчас международные этапы серии, на них бы отобрались два-три человека. А так у многих появилась возможность выступить в среде мастеров, известных спортсменов, при зрителях на трибунах. Для наших фигуристов – это, безусловно, стимул.

Федерация, организовывая различные турниры, старается поддерживать уровень. Насколько долго все будет продолжаться в таком ключе, тяжело прогнозировать. Мы не знаем, что будет завтра. Кто-нибудь мог когда-то допустить, что мы столкнемся с коронавирусом и так далее? Сейчас идет все по нарастающей, на очень высоком уровне.

Надо держать также планку. Нужно самим развиваться, не смотреть по сторонам и ждать, что кто-то нас на соревнования пригласит и это даст нам какой-тот скачок и развитие. Надо закладывать темпы и моду, уровни и планки самим. Чтобы на нас все равнялись, брали пример и за нами шли», – сказала Гончаренко.