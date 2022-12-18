«Рюкзак небольшой, но очень вместительный, там просто Нарния». Косторная в новом видео на ютуб-канале показала, что носит с собой в сумке

Чемпионка Европы 2020 года опубликовала новое видео на своем ютуб-канале.

Фигуристка показала содержимое своей сумки, а также распаковку подарков.

«Долгожданное видео – практически год не снимала ничего, не выкладывала. И это видео «Что в моей сумке». Это мой рюкзак, он относительно небольшой, но очень вместительный, там просто Нарния», – сказала Косторная.

«Вот столько всякой ерунды было у меня в сумке после всех перелетов и полетов. Но действительно все очень нужное и важное, эти предметы находятся у меня в пользовании каждый день.

Казалось бы, зачем тебе капли для глаз, неужели две минуты на улице потерпеть не можешь? Нет, ребята, даже чтобы снять этот ролик, который идет 12 минут, мне нужно закапать в глаза, в нос и запшикать в горло, иначе я останусь без голоса, будут течь сопли, буду бесконечно кашлять, еще и со слезящимися глазами.

Я не очень люблю вызывать жалость у людей. Наверное, я вообще больше люблю позитивчик, несмотря на все, что происходит. Потому что – ну, а чего плакать-то? Позитивнее жить легче», – добавила Косторная.