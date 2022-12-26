Меган Дюамель: «Определенно не хочу следить за чемпионатом России, но безумно уважаю Туктамышеву – она все еще надирает задницы»
Бывшая канадская фигуристка Меган Дюамель порадовалась за Елизавету Туктамышеву, которая завоевала бронзу на чемпионате России-2023 в Красноярске.
«Определенно не хочу следить за чемпионатом России, но безумно уважаю Туктамышеву.
Все еще выступает, делает свое дело и надирает задницы. Год за годом», – написала Дюамель.
На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее
А Джеки Вонг молодец, вывесил все результаты нашего чемпионата.
Понимаю, когда звонят нашим экспертам и спрашивают
А кто звонит Меган? И почему она отвечает ?)
Но помнится, кто-то писал(Меган), что ей нравятся элементы ультра си.
Но каждому свое
Лицемерие оно такое