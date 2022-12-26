Меган Дюамель: «Определенно не хочу следить за чемпионатом России, но безумно уважаю Туктамышеву – она все еще надирает задницы»

Бывшая канадская фигуристка порадовалась за , которая завоевала бронзу на чемпионате России-2023 в Красноярске.

«Определенно не хочу следить за чемпионатом России, но безумно уважаю Туктамышеву.

Все еще выступает, делает свое дело и надирает задницы. Год за годом», – написала Дюамель.

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее