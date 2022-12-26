Меган Дюамель: «Определенно не хочу следить за чемпионатом России, но безумно уважаю Туктамышеву – она все еще надирает задницы»

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева Меган Дюамель женское катание Фигурное катание

Бывшая канадская фигуристка Меган Дюамель порадовалась за Елизавету Туктамышеву, которая завоевала бронзу на чемпионате России-2023 в Красноярске.

«Определенно не хочу следить за чемпионатом России, но безумно уважаю Туктамышеву.

Все еще выступает, делает свое дело и надирает задницы. Год за годом», – написала Дюамель.

На подиуме фигуристок – три эпохи, и счастливы все! А Акатьева побеждает, даже когда правила против нее

Материалы по теме

23 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Маргарита В Сафронова
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Кто такая? Что здесь забыла?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Manatusik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ King_bez_ice
Не хочу смотреть=смотрю Понимаю, когда звонят нашим экспертам и спрашивают А кто звонит Меган? И почему она отвечает ?)
никто не звонит, сама где-то написала
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Manatusik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Oleandra
Туктамышева надрала задницу только Муравьёвой пока что..
И еще 14 участницам, не?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Sincere
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это ее комментарий к твиту Джеки Вонга, где он вывесил результаты турнира. Так что зря думаете, что Дюамель смотрела чемпионат))
А Джеки Вонг молодец, вывесил все результаты нашего чемпионата.
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Manatusik
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ Vendetta4111323
Не хочу следить, но слежу очень пристально Лицемерие оно такое
не хочу следить, но тааак интересно, что слежу) а так не хочу)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Oleandra
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Туктамышева надрала задницу только Муравьёвой пока что..
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
King_bez_ice
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не хочу смотреть=смотрю

Понимаю, когда звонят нашим экспертам и спрашивают
А кто звонит Меган? И почему она отвечает ?)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Храбрая виолончелистка
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Как цивилизованно, однако, выразила своё мнение Меган...
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
люблю Лизу
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Это перевод такой вольный? А за Лизу тоже рады, счастливы даже
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
buturlinomo
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Какая все таки глупая, эта Дюамель
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Владимир
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Надирает задницу Тутберихе! 😁
+1
-7
-6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
garovatat
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
А засунь ка ты свое мнение в свою в задницу. Определенно
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
просто болельщица
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ужасно вульгарная тетка эта Дюамель. А еще двух дочек воспитывает.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Призрачный триксель
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Так не следи,кто тебя просит то)))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Elena Sopc
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ответ просто болельщица
Ахаха. Ежики плакали, кололись, но продолжали... смотреть чемпионат России.))
Что то не вижу что Лиза кому то что то надирает
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kalamazoo2
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Классика - гналась за вами три дня, чтобы сказать как вы мне безразличны
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
galik55
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Правильно Меган, не расстраивайся, не следи, Парному катанию Канады такое и не снилось.
Но помнится, кто-то писал(Меган), что ей нравятся элементы ультра си.
Но каждому свое
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
tull
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Первый номер в номинации самой токстичной фигуристки.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Аксель Миши Коляды
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Меган, у нас на ЧР никто никому не надирает задницы, а соревнуются и уважают друг друга( особенно на этом ЧР в ЖО)
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hiro Nakamura
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Я три дня бежала за вами, чтобы сказать, что вы мне безразличны! )))
+13
0
+13
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акселек давай
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Определенно не хочу следить за Дюамель и даже не знаю, кто такая, но спортс постоянно постит ее цитатки.
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
просто болельщица
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Ахаха. Ежики плакали, кололись, но продолжали... смотреть чемпионат России.))
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vendetta4111323
  • Пожаловаться
  • Скопировать текст
  • Скопировать ссылку
Не хочу следить, но слежу очень пристально
Лицемерие оно такое
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий