Бестемьянова о снятии Трусовой с ЧР: «Не считаю, что теперь интриги нет. Если Валиева сорвет четверной и не прыгнет тройной аксель, то все смогут конкурировать»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду высказалась о снятии с чемпионата России из-за проблем со здоровьем.

«Обидно, что Трусова пропустит чемпионат. Предполагаю, что это грипп. Но я не считаю, что теперь интриги нет. Если Камила Валиева сорвет четверной и не прыгнет тройной аксель, то все смогут конкурировать.

Не нужно всех остальных опускать. Будет интересная борьба. Хочется посмотреть, в какой форме подошли девочки к турниру. Конечно, желаю удачи Валиевой подтвердить титул, но остальная молодежь не дремлет», – сказала Бестемьянова.