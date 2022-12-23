Бестемьянова о снятии Трусовой с ЧР: «Не считаю, что теперь интриги нет. Если Валиева сорвет четверной и не прыгнет тройной аксель, то все смогут конкурировать»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Наталья Бестемьянова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о снятии Александры Трусовой с чемпионата России из-за проблем со здоровьем.

«Обидно, что Трусова пропустит чемпионат. Предполагаю, что это грипп. Но я не считаю, что теперь интриги нет. Если Камила Валиева сорвет четверной и не прыгнет тройной аксель, то все смогут конкурировать.

Не нужно всех остальных опускать. Будет интересная борьба. Хочется посмотреть, в какой форме подошли девочки к турниру. Конечно, желаю удачи Валиевой подтвердить титул, но остальная молодежь не дремлет», – сказала Бестемьянова.

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18 комментариев

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B.Jones
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Понимает значит она, общественные настроения.
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Verysia
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Ответ Oleandra
Программируют Камилу на срывы?
Можно подумать Камила это сейчас читает.
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Verysia
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Ответ alexnew
Как раз на интригу Трусова никак и не влияла.
Лёд скользкий, все может быть.
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Адриана
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Это пресловутое " если..." может случится с каждой.
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Любитель_ФК
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Как было хорошо , когда молчала Бестемьянова. Взрослый человек , сама спортсменка, олимпийская чемпионка и что она говорит: " Если Валиева сорвет два основных прыжка, то остальным можно побороться". Одним предложением она унижает и Валиеву , заведомо желая ей провала, причем открыто, прямым текстом об этом говорит. И унижает ее соперников, которым совершенно не нужна такая подачка от главного претендента, они хотят победить в равной и честной борьбе, без завалов от лидера, ибо такая победа уже будет определена, как не полноценная. Вот этой простой спортивной этики не понимает наш известный " эксперт ", если после этих слов ее можно назвать еще экспертом. Вот эти слова, чтобы одна провалилась и тогда наша любимица ее обойдет, мы часто читаем в комментариях от различных фанатов, но им простительно, они не считаются экспертами, а вам, уважаемая Наталья Филимоновна, должно быть очень стыдно , за такие экспертные определения соревнований.
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alexnew
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Как раз на интригу Трусова никак и не влияла.
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AllaS
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Ну, как раз ЭГП показали совсем иной расклад и никаких трикселей и квадов у Валиевой не было. А весь этот техконтент был у соперниц.А она впереди.
У Трусовой тоже на ЭГП ультраси не было.
Все Сони, Адель вот обладательницы трикселей и квадов.
На прошлом ЧР. Юниорок на пьедестал не поставили, так сказать бортанули. Не хотелось Федре перед ОИ еще каких - то просмотров организовывать.
Ну и сейчас задача ясна .Ками у них должна быть первой.После первого ЭГП.И не представляю, что еще она должна сделать не так, чтобы не ее это было место .
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Oleandra
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Программируют Камилу на срывы?
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Мар-ина
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Эта женщина очень добрая. У неё нет любимчиков, она никого не гнобит и ни разу не язвит.
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private dancer
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Можно подумать, до этого интрига была)
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Нурсултан Хамзаев
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Валиева просто волшебно катается, удачи. И надеюсь Мура возьмет второе место.
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Oleandra
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Ответ Анатолий Кон
валиева может падать каждые пять шагов все равно будет первой
чем она Худайбердиевой хуже?
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Danila BGR
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А мне хочется, чтоб победил сильнейший
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Анатолий Кон
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валиева может падать каждые пять шагов все равно будет первой
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Пользователь заблокирован
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Хм, вышеперечисленного явно мало, чтобы Валиева проиграла😁
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Noname No
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А кто остальных опускает?
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Anna Leonova
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Russia_Vpered
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Как показывают танцы,то не факт, не факт...Можно все,что угодно, сорвать, но в итоге сорвать куш))) Судей реально на мыло бы или на пожизненный дисквал за такое.

Короч, вечер обещает быть томным)))
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