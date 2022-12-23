Бестемьянова о снятии Трусовой с ЧР: «Не считаю, что теперь интриги нет. Если Валиева сорвет четверной и не прыгнет тройной аксель, то все смогут конкурировать»
Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о снятии Александры Трусовой с чемпионата России из-за проблем со здоровьем.
«Обидно, что Трусова пропустит чемпионат. Предполагаю, что это грипп. Но я не считаю, что теперь интриги нет. Если Камила Валиева сорвет четверной и не прыгнет тройной аксель, то все смогут конкурировать.
Не нужно всех остальных опускать. Будет интересная борьба. Хочется посмотреть, в какой форме подошли девочки к турниру. Конечно, желаю удачи Валиевой подтвердить титул, но остальная молодежь не дремлет», – сказала Бестемьянова.
У Трусовой тоже на ЭГП ультраси не было.
Все Сони, Адель вот обладательницы трикселей и квадов.
На прошлом ЧР. Юниорок на пьедестал не поставили, так сказать бортанули. Не хотелось Федре перед ОИ еще каких - то просмотров организовывать.
Ну и сейчас задача ясна .Ками у них должна быть первой.После первого ЭГП.И не представляю, что еще она должна сделать не так, чтобы не ее это было место .
Короч, вечер обещает быть томным)))