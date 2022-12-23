Навка о снятии Трусовой с ЧР: «Саша – яркая звезда. Чемпионат России теряет свою привлекательность, так как не будет такой борьбы»

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала новость о снятии Александры Трусовой с чемпионата России в Красноярске.

«Безусловно, грустно, что турнир теряет такую спортсменку. Саша является яркой звездой и серебряным призером Олимпийских игр. Чемпионат России теряет свою привлекательность, так как не будет такой борьбы.

Однако все равно останется интерес, накал и интрига. На турнире выступает и Камила Валиева, и много молодых звездочек, которые будут нас удивлять своим сложным набором и мастерством», – сказала Навка.

Трусова снялась с чемпионата России по настоянию врача сборной. У нее поднялась температура до 39,4