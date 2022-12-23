Навка о снятии Трусовой с ЧР: «Саша – яркая звезда. Чемпионат России теряет свою привлекательность, так как не будет такой борьбы»

Теги Татьяна Навка сборная России чемпионат России женское катание Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка прокомментировала новость о снятии Александры Трусовой с чемпионата России в Красноярске.

«Безусловно, грустно, что турнир теряет такую спортсменку. Саша является яркой звездой и серебряным призером Олимпийских игр. Чемпионат России теряет свою привлекательность, так как не будет такой борьбы.

Однако все равно останется интерес, накал и интрига. На турнире выступает и Камила Валиева, и много молодых звездочек, которые будут нас удивлять своим сложным набором и мастерством», – сказала Навка.

Трусова снялась с чемпионата России по настоянию врача сборной. У нее поднялась температура до 39,4

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15 комментариев

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garovatat
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🤣🤣🤣 Татьяна вы слегка отстали от жизни, пока занимались получением госбабла. Трусова уже вне сильнейшей разминки. Так что не волновайтесь, Чемпионат нисколько не потеряет из-за ее отсутствия
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Самая цитируемая и вообще недура
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AllaS
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Ответ Evil Man
Почему все упорно делают вид, что Трусова являлась претендентом на победу? Это совершенно не так
Согласна.У Трусовой полностью был утерян контент, который и принес ей славу Ракеты.На ЭГП и обычный контент она не выкатывала. Компами ставили на пьедестал.
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Black&White
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Кто там писал, что билеты не сдают? Уже появились свободные билеты на завтра на первые ряды. Потому что на этот цирк за свои деньги лучше не смотреть.
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chaoz
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Какая она сейчас "яркая звезда"? Она такой была когда занималась у Плющенко. А сейчас она сдувшаяся звезда, которая на тренировках вместо того чтобы вкладываться, пересматривается со своим бойфрендом.
На бойфренде такие "тренировки" тоже сказались.
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Osik92
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Трусова потеряла квады это очевидно всем.. Конечно с недокрутом может и прыгнет но одно дело на тренировках это прыгать а другое ина соревновании и в программе.. А трусова и так стабильностью не отличалась А щас ваще
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Свет19
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Да, очень жаль, что не будет её. Правда от Навки странновато это слышать.
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elmih
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Навка смотрела ФК в этом году?
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Беглый*
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Verysia
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Состав сильный, зрелищности соревнования, конечно, не потеряют, но жаль, что Саша заболела.
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Osik92
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Штаб... Нынешняя трусова ну никак не конкурент акатьевой валиевой и много кому.. Просто позориться не стала.. Зачем вообще приехала туда.. Ее удел теперь шоу.. Даже в прыжком чемпионате не стала позориться и правильно
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Пользователь заблокирован
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Ничего этот ЧР не потерял и трусова не звезда
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Кошка Матраскина
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Evil Man
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Почему все упорно делают вид, что Трусова являлась претендентом на победу? Это совершенно не так
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private dancer
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Там есть кому бороться.
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