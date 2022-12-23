Елена Радионова: «Снятие Трусовой – это большая потеря для чемпионата России в плане зрелищности»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Елена Радионова Александра Трусова Камила Валиева Фигурное катание

Бронзовый призер ЧМ-2015 по фигурному катанию Елена Радионова прокомментировала снятие Александры Трусовой с чемпионата России из проблем со здоровьем.

«Конечно, жалко, что Саша снялась. Потому что она известная спортсменка и всегда создает интригу, ведь столько четверных прыжков может делать только она. Это большая потеря для чемпионата России в плане зрелищности. Я уверена, что поддержать ее в Красноярск приехала большая армия фанатов.

Жаль, когда спортсмен такого уровня снимается с соревнований, но в любом случае здоровье важнее. Главное, чтобы Саша восстановилась и снова радовала нас своими выступлениями. Она могла бы претендовать на самые высокие места.

Я считаю фавориткой турнира Камилу Валиеву. И желаю ей удачи и чистого проката», – сказала Радионова.

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7 комментариев

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Любитель_ФК
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Потеря только в плане пиара, со спортивной точки зрения, Трусова не являлась претенденткой даже на пьедестал, а ее задача , как это не странно звучит для самой Трусовой , попасть в шестерку, т.е. в сборную. И вот эта задача уже была унизительна.
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Тайга86
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Спасибо Лене за поддержку, она сейчас, как никогда, Саше очень кстати. И пусть сегодняшние выходы Саши на лед не такие зрелищные как раньше, но слишком свежо предание, как говорится. И любое появление Александры до сих пор для очень многих действительно праздник и вера в лучшее. Сейчас только пожелание здоровья. Саша девушка сильная, справится со всем.
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Этери горячая
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В плане клоунады, то да
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Olicha Kobina
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Смешно читать
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Iligorska
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Вопросы к тренеру, госпоже Соколовской. Почему два спортсмена снимаются уже прилетев на соревнования? А вот в « Снегурочке» у Рудковской цирк будет!
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Osik92
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Ну конечно большая при живых петросян акатьевой валиевой и тд
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