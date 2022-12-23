Елена Радионова: «Снятие Трусовой – это большая потеря для чемпионата России в плане зрелищности»

Бронзовый призер ЧМ-2015 по фигурному катанию прокомментировала снятие с чемпионата России из проблем со здоровьем.

«Конечно, жалко, что Саша снялась. Потому что она известная спортсменка и всегда создает интригу, ведь столько четверных прыжков может делать только она. Это большая потеря для чемпионата России в плане зрелищности. Я уверена, что поддержать ее в Красноярск приехала большая армия фанатов.

Жаль, когда спортсмен такого уровня снимается с соревнований, но в любом случае здоровье важнее. Главное, чтобы Саша восстановилась и снова радовала нас своими выступлениями. Она могла бы претендовать на самые высокие места.

Я считаю фавориткой турнира . И желаю ей удачи и чистого проката», – сказала Радионова.