Туктамышева о бронзе ЧР-2023: «Можно сравнить эту медаль с серебром чемпионата мира. Она у меня сейчас на первом месте»

рассказала, что значит для нее бронзовая медаль чемпионата России-2023 в Красноярске.

«Наверное, можно сравнить эту медаль с серебром чемпионата мира. Она у меня сейчас на первом месте.

Также эта бронза для меня более значима, чем серебро на чемпионате России-2015. Я даже не помню своих эмоций, но тогда я не понимала, какой это сложный старт, была юна», – сказала Туктамышева.

«Думаю, если бы я сделала тройной флип, это бы не изменило место, поэтому я ему рада. Я уже Камиле сказала – я рада, что так близко к ней подошла, у меня такого маленького отрыва от нее не было.

Настроение отличное, я очень счастлива исходом соревнований. Он означает, что все не зря, что я не зря работаю и не зря катаюсь. Это достаточно большая мотивация.

Потеряла немножко бдительность, на эмоциях после хорошего каскада 3-3 дала слабинку. Но я рада, что эта ошибка не сломала.

Я не знала, какие результаты были до меня, но я слышала оценки Софьи Муравьевой. Не было расчета, просто надеялась на лучшее», – отметила фигуристка.

«Безумно рада, что могу сегодня давать пресс-конференцию, что оказалась на пьедестале. Чемпионат России самый ответственный и нервный старт, я рада, что выстояла, как и все, кто здесь присутствуют.

Мы все сделали на Новый год себе хороший подарок. Кроме положительных эмоций, ничего чувствовать не могу», – приводит слова Туктамышевой «Р-Спорт».