Туктамышева о бронзе ЧР-2023: «Можно сравнить эту медаль с серебром чемпионата мира. Она у меня сейчас на первом месте»

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Елизавета Туктамышева рассказала, что значит для нее бронзовая медаль чемпионата России-2023 в Красноярске.

«Наверное, можно сравнить эту медаль с серебром чемпионата мира. Она у меня сейчас на первом месте.

Также эта бронза для меня более значима, чем серебро на чемпионате России-2015. Я даже не помню своих эмоций, но тогда я не понимала, какой это сложный старт, была юна», – сказала Туктамышева.

«Думаю, если бы я сделала тройной флип, это бы не изменило место, поэтому я ему рада. Я уже Камиле сказала – я рада, что так близко к ней подошла, у меня такого маленького отрыва от нее не было.

Настроение отличное, я очень счастлива исходом соревнований. Он означает, что все не зря, что я не зря работаю и не зря катаюсь. Это достаточно большая мотивация.

Потеряла немножко бдительность, на эмоциях после хорошего каскада 3-3 дала слабинку. Но я рада, что эта ошибка не сломала.

Я не знала, какие результаты были до меня, но я слышала оценки Софьи Муравьевой. Не было расчета, просто надеялась на лучшее», – отметила фигуристка.

«Безумно рада, что могу сегодня давать пресс-конференцию, что оказалась на пьедестале. Чемпионат России самый ответственный и нервный старт, я рада, что выстояла, как и все, кто здесь присутствуют.

Мы все сделали на Новый год себе хороший подарок. Кроме положительных эмоций, ничего чувствовать не могу», – приводит слова Туктамышевой «Р-Спорт». 

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25 комментариев

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Татьяна Велякина
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Ответ srr
Медаль чм это признание успехов спортсменки на мировом уровне. А медаль на не отборочном чр чего конкректно дает призерам
Молодым может и ни чего, а Лизе очень многое. Она в призах, впервые за 8 лет. С такими соперницами. Это дорого стоит, по словам Лизы.
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Здравый@смысл@
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Ответ Allbee
Про нет грибов, аж хрюкнула со смеха
Не думала, что без таблички «сарказм» , никто не поймет мою иронию)
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Марина Серова
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По ощущению кайфа проката Лиза первая... И выдержала настрой до конца программы. Молодчина!
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Maria L
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Лиза, спасибо. Просто спасибо❤️
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Sivl
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Всё-таки молодец Лиза! улучшается с каждым годом, не стоит на месте, это достойно уважения.
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Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
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Ответ Ортодокс7
Слово "уважительный" можно использовать только в кавычках. Какое может быть уважение к фигурному катанию, когда у нас во всех видах, кроме пар, рисуют заоблачные баллы? Верить таким баллам всё равно что верить пропаганде с Первого канала.
Инфляция баллов конечно есть, но баллы быстро забываются. По распределению мест вопросов, имхо, быть не должно (поспорить можно только по поводу Самарина).
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Allbee
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Ответ Здравый@смысл@
Ну и иди в те места, где нет ни пропаганды, ни грибов, а одно уважение. В Японию, например,
Про нет грибов, аж хрюкнула со смеха
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Здравый@смысл@
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Ответ Ортодокс7
Слово "уважительный" можно использовать только в кавычках. Какое может быть уважение к фигурному катанию, когда у нас во всех видах, кроме пар, рисуют заоблачные баллы? Верить таким баллам всё равно что верить пропаганде с Первого канала.
Ну и иди в те места, где нет ни пропаганды, ни грибов, а одно уважение. В Японию, например,
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Валерий Петров
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Ответ Ортодокс7
Слово "уважительный" можно использовать только в кавычках. Какое может быть уважение к фигурному катанию, когда у нас во всех видах, кроме пар, рисуют заоблачные баллы? Верить таким баллам всё равно что верить пропаганде с Первого канала.
Ты на баллы Сакамото посмотри на чемпе Японии. Вот где заоблачные, и это без ультраси
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Ортодокс7
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Ответ Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
По-моему, это был самый "дружный" и "уважительный" ЧР за последние годы. Столько хороших слов все медалисты наговорили друг другу, все поздравляли друг друга с результатами. Кроме танцев, у меня не осталось ни от какого вида "горького" послевкусия или ощущения несправедливости.
Слово "уважительный" можно использовать только в кавычках. Какое может быть уважение к фигурному катанию, когда у нас во всех видах, кроме пар, рисуют заоблачные баллы? Верить таким баллам всё равно что верить пропаганде с Первого канала.
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Огюст
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Молодец Лиза - 15 ЧР и вновь с медалью -порадовала себя ,тренера и болельщиков !
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Дружба11
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Лисбет, конечно эта медаль для тебя с золотым отливом!Такое Счастье,что ты справилась с волнением и вновь покорила весь зал и нас!!!Твоя песнь льда и пламени продолжается наш Уникальный Лизик!!!Береги себя наша уникальная спортсменка!
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Додик Аксель
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Очень рад успеху Лизы на ЧР ! Эта выстраданная, трудовая бронзовая медаль за долголетие и преданность фигурному катанию ! Молодец !
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Сладкий пончик
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Лиза в какой то момент будто растворилась в прокате, она даже улыбалась когда каталась, словно всё что делает ей в удовольствие
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Евгения Брылёва
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Браво👏👏👏 Лиза! Её сегодняшний прокат был до слёз💘💘💘
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Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
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По-моему, это был самый "дружный" и "уважительный" ЧР за последние годы. Столько хороших слов все медалисты наговорили друг другу, все поздравляли друг друга с результатами. Кроме танцев, у меня не осталось ни от какого вида "горького" послевкусия или ощущения несправедливости.
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kate_ko
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Ответ srr
Медаль чм это признание успехов спортсменки на мировом уровне. А медаль на не отборочном чр чего конкректно дает призерам
На ЧР собрались лучшие в мире, вот объективно. Ни в одной стране больше нет такого количества фигуристок с таким контентом, как у нас. Когда ты сражаешься с лучшими, то и победа ценнее. Не умаляю достоинств иностранных девушек, но их контент с контентом наших дев не сравнить, недавние международные старты это ярко продемонстрировали
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Katerina Sunny
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Ответ srr
Медаль чм это признание успехов спортсменки на мировом уровне. А медаль на не отборочном чр чего конкректно дает призерам
В этом году это главный старт сезона и сборная на следующий сезон.
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Татьяна Моисеева
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И мы за тебя сегодня безумно рады, Лиза!
Тебе вся наша болельщицкая любовь и большое уважение сегодня и всегда!!!
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Kovka Gnutik
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Если нас вдруг допустят в следующем году до ЧМ, то туда поедет именно Лиза (Соня - юниорка, у Камилы суд).
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Тайга86
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Лиза, это очень-очень круто!
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Zhuuuzhik
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Поздравляю Лизу! Сегодня она была великолепна!!!
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srr
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Медаль чм это признание успехов спортсменки на мировом уровне. А медаль на не отборочном чр чего конкректно дает призерам
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Светлана Менова
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"Хочу сказать, что круто с вами соперничать. Если бы не было этой конкуренции, я бы так не каталась. Это и ваша заслуга, — сказала Туктамышева".

Вот эти слова Лизы на пресске, пожалуй, самые ценные.
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kate_ko
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Можно, Лиза! Как на ЧМ, так и сейчас - до слёз! Ни от кого не фанатею, но зная всю историю этой спортсменки, не могу оставаться равнодушной. И какая же красивая! Лизе так идёт это платье ❤️
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