Соколовская – Самоделкиной после произвольной: «А что ты с сальховом сделала вообще? Парусом не нужно кататься, это не про спорт»
Тренер Светлана Соколовская обратилась к фигуристке Софье Самоделкиной после произвольной программы на чемпионате России в Красноярске.
Сегодня Самоделкина упала с четверного сальхова. Диалог тренера и фигуристки после проката попал в эфир Первого канала.
Соколовская: А что ты с сальховом сделала вообще? В какую сторону ты поехала?
Самоделкина: Не знаю.
Соколовская: Ну конечно, не понимаю. Парусом не нужно кататься. Это не про спорт. Вот тебе урок. Ты не ехала, ты шла.
Странно было бы если бы она отчитывала 28-летнюю женщину как подростка
Брала бы пример с той же Москвиной: в кике всегда только слова поддержки, все молодцы, боролись и т.п., а разбор полётов - потом, на тренировке.
ну да,точно, он же после травмы,нельзя его обижать и на него кричать ,а вот на Софку легко!,пусть знает свое место,да?
какая же дружная ЦСКА ,твердили все,прям как семья!
Так что, мальчик, не надо бросаться словами "врать".
P. S. Предвещая все комментарии на тему "а взрослые разве не травмируются?", хочу сразу уточнить, что да, конечно, взрослые тоже травмируются, но 1) они могут сами без влияния родителей/тренеров решить, хотят ли они заниматься спортом, даже под угрозой проблем со здоровьем; 2) взрослые люди могут сказать "нет"; 3) если спортсмен выходит на взрослый уровень, уже пройдя пубертат, то шансы на длительную карьеру значительно повышаются.