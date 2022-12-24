Тренер Светлана Соколовская обратилась к фигуристке Софье Самоделкиной после произвольной программы на чемпионате России в Красноярске.

Сегодня Самоделкина упала с четверного сальхова. Диалог тренера и фигуристки после проката попал в эфир Первого канала.

Соколовская: А что ты с сальховом сделала вообще? В какую сторону ты поехала?

Самоделкина: Не знаю.

Соколовская: Ну конечно, не понимаю. Парусом не нужно кататься. Это не про спорт. Вот тебе урок. Ты не ехала, ты шла.