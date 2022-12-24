Соколовская – Самоделкиной после произвольной: «А что ты с сальховом сделала вообще? Парусом не нужно кататься, это не про спорт»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Светлана Соколовская Софья Самоделкина Фигурное катание

Тренер Светлана Соколовская обратилась к фигуристке Софье Самоделкиной после произвольной программы на чемпионате России в Красноярске.

Сегодня Самоделкина упала с четверного сальхова. Диалог тренера и фигуристки после проката попал в эфир Первого канала.

Соколовская: А что ты с сальховом сделала вообще? В какую сторону ты поехала?

Самоделкина: Не знаю.

Соколовская: Ну конечно, не понимаю. Парусом не нужно кататься. Это не про спорт. Вот тебе урок. Ты не ехала, ты шла.

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45 комментариев

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lanfqk
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Ответ Delirium
Ваши аргументы разбиваются изучением опыта любой другой топовой сборной. Например, можно посмотреть на Японию или США, где точно так же куча травмированных, ранние завершения карьеры и все то, что приписывается России.
Я же не только про Россию говорю)
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Delirium
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Ответ Gemma157
Так Тарасова в два раза старше) Странно было бы если бы она отчитывала 28-летнюю женщину как подростка
Ну так мы и возвращаемся к тому, что нет никакого "Этери только жестит". Молодым девочкам нужны ежовые рукавицы, и так как у Этери таких много, вот и складывается обманчивое впечатление. Ту же Трусову в предыдущий сезон я не помню чтоб она хоть раз ругала на камеру, наоборот, только поддерживала.
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Delirium
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Ответ lanfqk
Я считаю, что возрастной ценз поднимать нужно не только на мировой арене, но и на национальном уровне. В том, что молодые девочки губят свое здоровье, ради олимпийской медали виновата не только Тутберидзе. Посмотрите на работу ВСЕХ тренеров, у которых есть хоть какие-то успешные ученицы: Давыдов, Соколовская и пр. Они все очень жесткие, у всех в штабах куча травм и очень-очень мало взрослых успешных одиночниц (исключение, наверное, только Мишин). Проблема не в Тутберидзе, проблема в самой системе, которая требует травм молодых девчонок, ради больших побед. P. S. Предвещая все комментарии на тему "а взрослые разве не травмируются?", хочу сразу уточнить, что да, конечно, взрослые тоже травмируются, но 1) они могут сами без влияния родителей/тренеров решить, хотят ли они заниматься спортом, даже под угрозой проблем со здоровьем; 2) взрослые люди могут сказать "нет"; 3) если спортсмен выходит на взрослый уровень, уже пройдя пубертат, то шансы на длительную карьеру значительно повышаются.
Ваши аргументы разбиваются изучением опыта любой другой топовой сборной. Например, можно посмотреть на Японию или США, где точно так же куча травмированных, ранние завершения карьеры и все то, что приписывается России.
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Kareglazaya
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Ответ MyCA
"Парусом" это в лучшие цитаты надо добавить.
На гран-при была собачка, вчера медуза, сегодня парус. Уже учебник пора издавать. Альтернативное описание элементов на смену книгам Мишина😆
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Delirium
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Ответ alexnew
Ну, хорошо. Самоделкина была плоха тут, а где она была хороша под руководством тренера Соколовской?
Справедливости ради, Самоделкина пришла к Соколовской после травмы. Так что времени недостаточно, чтобы делать однозначные выводы. Посмотрим что будет с Софой, и Сашей в следующем сезоне, чтобы оценивать Соколовскую как их полноценного тренера.
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Noname No
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Пофиг на слова. Меня больше интересует как работают в группе Соколовской? В репортажах с Трусовой видела как они мячик бросают друг другу да крутятся на тренажёре Мишина. Со стороны посмотришь - легкомысленный подход. Ок, не будем сравнивать состояние Трусовой у Плющенко, ибо там она была моложе и не после сезона ОИ, но там хотя бы ПП смотрибельную поставили и начинали работать над образом в КП, собрали два лутца к ЧР. Короче... Я пока разочарована работой тренера Соколовской.
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Gemma157
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Ответ Delirium
Это не так. Если присмотреться внимательнее, то у Этери разный подход к разным спортсменам. С Женей Тарасовой она общается совсем не так, как с Камилой или Соней например.
Так Тарасова в два раза старше)
Странно было бы если бы она отчитывала 28-летнюю женщину как подростка
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Kareglazaya
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Ответ Karina Chesnakova
Что там, Кондратюк не парусом катал тут пару дней назад?.. А, точно, извиняюсь, он после тяжёлой травмы, нельзя ещё больше травмировать его такими сравнениями. А Соню можно и поругать. Пусть знает своё место. В группе другие приемы
Про Марка она так не скажет. Именно он сделал ее известным тренером. Если она начнёт про него плохо говорить, критиковать, то внимание кк ее группе сведется к нулю. С Трусовой та же история.
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Delirium
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Ответ Rygeek
Тутберидзе только и делает, что жестит. У Соколовской и доброе слово нашлось.
Это не так. Если присмотреться внимательнее, то у Этери разный подход к разным спортсменам. С Женей Тарасовой она общается совсем не так, как с Камилой или Соней например.
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Kareglazaya
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Ответ Airelend
Я вот одного не понимаю. Зачем она вообще взяла Софью в группу? Ну ведь видно невооруженным взглядом, что Светлана ее терпит. Девочка даже после удачного проката доброго слова не заслуживает от неё, молчим про неудачные. Остальных даже после полировки льда встречают с улыбкой и пониманием. Ну отказала бы, ушла Софья к Плющу, Буяновой, Василевскому еще куда нить? Зачем самой мучиться и девку мучать?
У Соколовской всегда одни парни тренировались. Вернее, только парни смогли добиться определенных успехов. Наверное, ей хотелось показать, что и с девчонками сможет успешно работать. Но что-то не пошло...
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Светлана Менова
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Какая добрая тренерша Соколовская, а. Не то что некоторые!
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Kareglazaya
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Как-то грубо Соколовская всегда общается с Самоделкиной. Спортсменка и сама понимает, что провалилась, зачем еще перед камерой такие вопросы задавать? Только морально добивает фигуристку.
Брала бы пример с той же Москвиной: в кике всегда только слова поддержки, все молодцы, боролись и т.п., а разбор полётов - потом, на тренировке.
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Tania09**
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Соколовская уже который раз именно с Софой показывает своё "доброе" лицо.
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Оз
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Ответ ХавиГави_Паратрупер
Чужая, правда, но мама ведь! И никакого кровавого мордора🤗
Соколовская тим: абьюз 15-летней девочки: знаем, умеем, практикуем!
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Noname No
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Ответ Додик Аксель
Смотришь историю наших фигуристок, которые мигрирует от тренера к тренеру и не добиваются ожидаемых результатов, а наоборот регрессируют. И невольно вспоминается название романа А.Н. Толстого " Хождение по мукам"...
А какие были результаты у Давыдова?
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Delirium
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Ответ Нурсултан Хамзаев
ой не надо врать у нее три вида квадов точно была.
Это не вранье, это то, что сама Софа сказала. Разумеется, имелась ввиду травма и тот контент, который у нее остался после нее. Квады она восстанавливала уже с Соколовской.
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Додик Аксель
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Смотришь историю наших фигуристок, которые мигрирует от тренера к тренеру и не добиваются ожидаемых результатов, а наоборот регрессируют. И невольно вспоминается название романа А.Н. Толстого " Хождение по мукам"...
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Denkaaaa
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а ничего что у нее полгруппы не ездят ,а шагают?к примеру Кондратюк пару дней назад?или вы забыли?
ну да,точно, он же после травмы,нельзя его обижать и на него кричать ,а вот на Софку легко!,пусть знает свое место,да?
какая же дружная ЦСКА ,твердили все,прям как семья!
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Лакс
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Ответ Нурсултан Хамзаев
ой не надо врать у нее три вида квадов точно была.
были, не значит есть. Более-менее стабильным был только сальхов, и вчера сказала что пришла в ТШ только с тройными после травмы.
Так что, мальчик, не надо бросаться словами "врать".
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Rygeek
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Ответ Airelend
Ну это как обычно другое. Жестить с учениками может только Этери.
Тутберидзе только и делает, что жестит. У Соколовской и доброе слово нашлось.
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lanfqk
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Я считаю, что возрастной ценз поднимать нужно не только на мировой арене, но и на национальном уровне. В том, что молодые девочки губят свое здоровье, ради олимпийской медали виновата не только Тутберидзе. Посмотрите на работу ВСЕХ тренеров, у которых есть хоть какие-то успешные ученицы: Давыдов, Соколовская и пр. Они все очень жесткие, у всех в штабах куча травм и очень-очень мало взрослых успешных одиночниц (исключение, наверное, только Мишин). Проблема не в Тутберидзе, проблема в самой системе, которая требует травм молодых девчонок, ради больших побед.
P. S. Предвещая все комментарии на тему "а взрослые разве не травмируются?", хочу сразу уточнить, что да, конечно, взрослые тоже травмируются, но 1) они могут сами без влияния родителей/тренеров решить, хотят ли они заниматься спортом, даже под угрозой проблем со здоровьем; 2) взрослые люди могут сказать "нет"; 3) если спортсмен выходит на взрослый уровень, уже пройдя пубертат, то шансы на длительную карьеру значительно повышаются.
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ХавиГави_Паратрупер
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Ответ Оз
Добрая тренер Соколовская. Как мама)))
Чужая, правда, но мама ведь! И никакого кровавого мордора🤗
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Rygeek
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Ответ Товарищ Майор.
Возвращаться к Давыдову надо Софе
А Давыдов разве кого-то из послепубертатных в топы выводил? Напомните.
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Allbee
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Ответ Oleg152762
В очередной раз отмечу, что отчитывают , как правило, девушек. Что Соколовская, что Тутберидзе, что многие другие. Поэтому парни и разваливаются. С ними нельзя так работать (как с девочками) - кто-то из тренеров говорил. Вот они и валяют. С них и спрос меньше.
Это и говорила собственно Тутберидзе
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alexnew
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Ну, хорошо. Самоделкина была плоха тут, а где она была хороша под руководством тренера Соколовской?
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