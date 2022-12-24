Софья Самоделкина упала с четверного сальхова и ошиблась на тройном акселе в произвольной программе на чемпионате России-2023

Теги сборная России чемпионат России женское катание Софья Самоделкина Фигурное катание

Российская фигуристка Софья Самоделкина упала с четверного сальхова и ошиблась на выезде с тройного акселя в произвольной программе на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Фигуристка также упала с тройного флипа, а еще сделала двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной риттбергер, тройной лутц – тройной сальхов через ойлер.

За прокат Самоделкина получила 128,08 балла и идет на четвертом месте после выступления 10 участниц из 17.

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13 комментариев

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Iuasamotu
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Ответ Глеб Жиглов
Надеюсь, уход от Давыдова того стоил. Есть время собраться к ФГП.
И много учениц Давыдова сейчас блещет на ЧР, чтобы Софочке думать об уходе от него?
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Наталья Ночка
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Ответ Maecenas
Кто-то в начале сезона мог подумать, что лидером группы Соколовской будет…. Самарин?
С такой оценкой за несуществующие компоненты, конечно можно быть лидером! Насыпали за выслугу!
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Философия
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Остается пожелать, лишь успехов в дальнейшем.
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lanfqk
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Очень жаль Софу! Болела за нее на этом чр, хотя понимала, что первое место ей вряд ли достанется, все-таки видно, что катает с травмами пока...Теперь болею за Соню М, надеюсь, хотя бы у нее на 2-ое/3-е место получится!
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AlexFed
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Неудивительно. Если переходишь к тренерше у которой все ученицы не блистали результатами, то скатишься до её уровня.
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Глеб Жиглов
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Надеюсь, уход от Давыдова того стоил. Есть время собраться к ФГП.
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На Пекин
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Сонечка, красавица, все будет лучше, надо пережить этот период!
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Агата Вемура
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Очень жалко Софочку, особенно обидно если это из-за неудачного столкновкния на разминке, но ничего, может ещё соберётся на финале гран при
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Maecenas
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Кто-то в начале сезона мог подумать, что лидером группы Соколовской будет…. Самарин?
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Osik92
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Слишком много падений.. Что то со льдом или все гриппуют
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Happy_Kleo
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Очень жаль Софью((( пусть в следующий раз все получится.
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Сырок с кокосом
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Несмотря на то, что прокат, откровенно говоря, не удался, Софа оставила приятное впечатление. Боролась до конца, программу не бросила, аксель вообще зубами вытаскивала. Что-то пока не дает ей катать в полную силу. Но всё обязательно еще будет, главное не сдаваться!
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Delirium
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Соня сегодня развалилась, очень жаль.
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