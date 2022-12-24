Софья Самоделкина упала с четверного сальхова и ошиблась на тройном акселе в произвольной программе на чемпионате России-2023

Российская фигуристка упала с четверного сальхова и ошиблась на выезде с тройного акселя в произвольной программе на чемпионате России-2023 в Красноярске.

Фигуристка также упала с тройного флипа, а еще сделала двойной аксель, тройной флип, тройной лутц – тройной риттбергер, тройной лутц – тройной сальхов через ойлер.

За прокат Самоделкина получила 128,08 балла и идет на четвертом месте после выступления 10 участниц из 17.