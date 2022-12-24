Козловский об ультра-си: «Если чувствуем в себе силы, пойдем на усложнение. Но если чувствуем, что нужно сосредоточиться на чистоте исполнения, выберем ее»

Теги сборная России пары Александра Бойкова Дмитрий Козловский Фигурное катание

Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ответили на вопрос о возможном включении элементов ультра-си в свои программы.

Бойкова: Знаете, элементы ультра-си – это настолько сложные элементы, что даже одиночники решают непосредственно в день проката: что и какой контент они «поедут», сколько четверных они «поедут». Потому что ты никогда не знаешь, в каком состоянии ты проснешься.

Когда ты катаешься в паре, тут надо, чтобы не только ты был в хорошей кондиции, но еще и твой партнер – как физически, так и морально. Так что загадывать очень тяжело.

Козловский: Если мы чувствуем в себе силы, если мы чувствуем друг друга, ощущаем определенную уверенность, мы, конечно же, пойдем на усложнение. Но если мы чувствуем, что нам нужно сосредоточиться на чистоте, исполнении всей программы целиком – и при добавлении элемента ультра-си что-то может пойти не так – конечно, мы выберем чистоту исполнения.

2 комментария

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Irina037
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Я против ультра&си у парников,в прыжках усложняйтесь
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Леличек
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Лишь бы все эти эти ультраси не во вред здоровью. Диме и Сашеньке удачи и чистого проката! Они прекрасны)
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