Козловский об ультра-си: «Если чувствуем в себе силы, пойдем на усложнение. Но если чувствуем, что нужно сосредоточиться на чистоте исполнения, выберем ее»

Чемпионы Европы в парном катании Александра Бойкова и Дмитрий Козловский ответили на вопрос о возможном включении элементов ультра-си в свои программы.

Бойкова: Знаете, элементы ультра-си – это настолько сложные элементы, что даже одиночники решают непосредственно в день проката: что и какой контент они «поедут», сколько четверных они «поедут». Потому что ты никогда не знаешь, в каком состоянии ты проснешься.

Когда ты катаешься в паре, тут надо, чтобы не только ты был в хорошей кондиции, но еще и твой партнер – как физически, так и морально. Так что загадывать очень тяжело.

Козловский: Если мы чувствуем в себе силы, если мы чувствуем друг друга, ощущаем определенную уверенность, мы, конечно же, пойдем на усложнение. Но если мы чувствуем, что нам нужно сосредоточиться на чистоте, исполнении всей программы целиком – и при добавлении элемента ультра-си что-то может пойти не так – конечно, мы выберем чистоту исполнения.