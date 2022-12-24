Евгения Медведева: «Мужчина моей мечты должен быть надежным, честным, с очень крепким и сильным плечом, верным и с хорошим чувством юмора»

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию рассказала, каким представляет мужчину своей мечты

– Что происходит в вашей личной жизни?

– Ответ короткий – в моей личной жизни происходит личная жизнь. Я не люблю распространяться на такие темы.

– Кто он, ваш мужчина мечты?

– Вопрос, конечно, интересный. Наверно, у каждой девушки есть свой идеал мужчины. Если говорить о визуале, то у меня разные образы и представления в голове.

Я могу представить разного типа мужчин рядом с собой, но в целом мужчина моей мечты, как вы говорите, должен быть надежным, честным, с очень крепким и сильным плечом, верным и с хорошим чувством юмора, – сказала Медведева.