Евгения Медведева: «Мужчина моей мечты должен быть надежным, честным, с очень крепким и сильным плечом, верным и с хорошим чувством юмора»

Теги женское катание Евгения Медведева Фигурное катание

Двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева рассказала, каким представляет мужчину своей мечты

– Что происходит в вашей личной жизни?

– Ответ короткий – в моей личной жизни происходит личная жизнь. Я не люблю распространяться на такие темы.

– Кто он, ваш мужчина мечты?

– Вопрос, конечно, интересный. Наверно, у каждой девушки есть свой идеал мужчины. Если говорить о визуале, то у меня разные образы и представления в голове.

Я могу представить разного типа мужчин рядом с собой, но в целом мужчина моей мечты, как вы говорите, должен быть надежным, честным, с очень крепким и сильным плечом, верным и с хорошим чувством юмора, – сказала Медведева.

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2 комментария

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Бедоносец
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Это точно про меня, Жень.❤️
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Маргарита Михайловна
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Бабасян всегда фальшивая и лживая.
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