Евгения Медведева: «Мы привыкли спортивную пару видеть так: маленькая девочка, большой мужчина. Но если новый вид фигурного катания имеет место, почему бы нет?»

Двукратная чемпионка мира высказалась о нововведениях канадской федерации фигурного катания.

– На прошлой неделе Канада разрешила однополые пары* в фигурном катании. Как вы восприняли эту новость?

– Есть очень классный фильм «Лезвия славы». Советую всем его посмотреть. Он довольно комичный.

Что касается Канады... Как бы выразиться, чтобы меня не закидали камнями? Каждая страна, каждый человек изощряется в меру своей смелости, раскованности. Люди абсолютно разные.

Мы привыкли спортивную пару видеть так: маленькая девочка, большой мужчина. Но если такой новый вид фигурного катания имеет место, то почему бы нет? Просто интересно, что из этого получится.

Мне кажется, там парни такое могут вытворять! Поэтому давайте так: поживем – увидим. Пока турниров в таком формате не проводили, – сказала Медведева.

(*) Канадская федерация изменила определение «дуэт».

Вместо определений «мужчина» и «женщина» на турнирах внутри Канады будут применяться понятия «фигурист А» и «фигурист Б», «поднимающий партнер» и «поднимаемый партнер», «ведомый» и «ведущий».

Везде пишут, что в фигурке разрешили однополые дуэты. Стойте, это вообще не так!