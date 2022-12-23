Татьяна Мишина: «Семененко заслуженно занял первое место. Мужественно перенес травмы. Мы горды силой воли нашего фигуриста»
Заслуженный тренер России Татьяна Мишина прокомментировала победу Евгения Семененко на чемпионате России по фигурному катанию.
«Всегда можно что-то улучшить в своем выступлении. Например, по уровням вращений. В произвольной программе не увидели ошибок, но почему-то был третий уровень вращений. В короткой программе Женю подкосило и засчитали три вращения третьего уровня и дорожка шагов второго. За счет этого пошло отставание. Потому что прыжковые элементы Женя вчера сделал очень хорошо.
Иногда такое бывает: предвзятость судей, или когда смотришь со стороны и не улавливаешь сам, а в результате на баллах это серьезно сказывается. Мне понравилось, как Евгений прокатал произвольную программу и как эмоциональную концовку продемонстрировал.
В каждом элементе, конечно, что-то можно доработать. Это чемпионат России и ты должен до конца держать себя. Нельзя поддаваться эмоциям. Здесь каждый элемент имеет значение. Тем более, парни закончили с таким результатом. Но чемпион России всегда один!
Евгений заслуженно занял первое место. Мужественно перенес травмы. Мы с Алексеем Николаевичем (Мишиным) горды силой воли нашего фигуриста. Все это сделать трудно на чемпионате. Даже не сравнить с этапами Гран-при. Это титул, который остается у человека навсегда!» — заявила Мишина.
Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?
Их тренеры: предвзятость судей! Преодоление!! Мужество!!1
Женя молодец, он скромный парень, был удивлён своей победой, признавал преимущество соперника. Почему-то тренерам всегда надо навести сверху драмы.
Это была очень красивая борьба.
Болела за обоих, чувства горечи у меня нет. Рада за них обоих, для меня они оба Чемпионы!
Ввести свои - одинаковое количество баллов - две медали. Вот и всё.
И при этом ему компов насыпали на 5 баллов больше, чем Ковалеву, с двумя чистыми квадами и двумя трикселями..
Андрюшу наоборот тянули, как могли, но так и не вытянули репку.
если вручали когда-то в канаде две медали (что была ерунда полная), то тут во много раз больше повода для этого.