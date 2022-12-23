Татьяна Мишина: «Семененко заслуженно занял первое место. Мужественно перенес травмы. Мы горды силой воли нашего фигуриста»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Татьяна Мишина Евгений Семененко Фигурное катание

Заслуженный тренер России Татьяна Мишина прокомментировала победу Евгения Семененко на чемпионате России по фигурному катанию. 

«Всегда можно что-то улучшить в своем выступлении. Например, по уровням вращений. В произвольной программе не увидели ошибок, но почему-то был третий уровень вращений. В короткой программе Женю подкосило и засчитали три вращения третьего уровня и дорожка шагов второго. За счет этого пошло отставание. Потому что прыжковые элементы Женя вчера сделал очень хорошо.

Иногда такое бывает: предвзятость судей, или когда смотришь со стороны и не улавливаешь сам, а в результате на баллах это серьезно сказывается. Мне понравилось, как Евгений прокатал произвольную программу и как эмоциональную концовку продемонстрировал.

В каждом элементе, конечно, что-то можно доработать. Это чемпионат России и ты должен до конца держать себя. Нельзя поддаваться эмоциям. Здесь каждый элемент имеет значение. Тем более, парни закончили с таким результатом. Но чемпион России всегда один!

Евгений заслуженно занял первое место. Мужественно перенес травмы. Мы с Алексеем Николаевичем (Мишиным) горды силой воли нашего фигуриста. Все это сделать трудно на чемпионате. Даже не сравнить с этапами Гран-при. Это титул, который остается у человека навсегда!» — заявила Мишина.

Шок-развязка в фигурке: у Гуменника и Семененко одинаковые баллы, но чемпион один. Почему?

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37 комментариев

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Quadruple Lutz Mikhail Kolyada
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Спортсмены: моё дело кататься, а дальше пусть решают судьи
Их тренеры: предвзятость судей! Преодоление!! Мужество!!1

Женя молодец, он скромный парень, был удивлён своей победой, признавал преимущество соперника. Почему-то тренерам всегда надо навести сверху драмы.
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Блинчик
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Джейсона Брауна на него нет.((
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Gemma157
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Ответ Лариса Шевкун
Женя, конечно, заслуженно победил в ПП, но не настолько, чтобы перекрыть ТАКУЮ разницу баллов после КП. Поэтому тренеру Мишиной надо скромно помолчать.
Разница баллов в КП по факту никакая: у Гуменника в КП недокрут на риттбергере, сальхов на кушку и с корявым приземлением. А учитывая его ошибки и в ПП, то победа Семененко более чем заслуженная
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Toplady
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При такой спорной победе, тренерам и спортсмену лучше помолчать, как и ХБ. Петя конечно косякнул, но задел был в короткой у него и уровень катания намного лучше, травмы не убрали корявость семененко
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Toplady
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Вот, а хейтили плющенко за шоу, где семененко упал, а оно вон как обернулось, теперь ему все медали отдать за преодоления, где-то мы это уже видели
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Anneta28
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Ответ Лариса Шевкун
Женя, конечно, заслуженно победил в ПП, но не настолько, чтобы перекрыть ТАКУЮ разницу баллов после КП. Поэтому тренеру Мишиной надо скромно помолчать.
Я когда смотрела прокат Пети, после косяка на кваде, говорю - все, больше права на ошибку нет. Но он сдвоил лутц... Знала, что они прям в сотых разойдутся, но чтоб так.. Оба они молодцы! Я не могу выделить ни одного из них. В ПП явно был лучше Женя, в КП - Петя.
Это была очень красивая борьба.
Болела за обоих, чувства горечи у меня нет. Рада за них обоих, для меня они оба Чемпионы!
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Сергей Дроздов
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А при чём здесь героическая жизнь Семененко и его травмы? Кто-нибудь начнёт говорить по делу? – проанализирует – кто судил, кто-что поставил, и не на конкретно этом соревновании, а, например, за последние лет –5-ть... Надо же выявить каким образом возникают одинаковые баллы, дающие приоритет одному над другим, или как при падениях можно стать чемпионом? Кто из судей играет роль "учителей" на общенародных голосованиях – иначе этого безобразия не прекратить.
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Лариса Шевкун
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Женя, конечно, заслуженно победил в ПП, но не настолько, чтобы перекрыть ТАКУЮ разницу баллов после КП. Поэтому тренеру Мишиной надо скромно помолчать.
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EuhenioV
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Ответ tanya_1111
Худу вон тащили наплевав на все правила, а тут что не могли парням два золота дать, прям все правильные такие стали всё по правилам. Парни нам настоящий праздник устроили особенно в КП.
Вы правы,создали ложную интригу,не более.Учитывая обстоятельства,осыпание результатами,превышающими мировые рекорды в других видах,могли бы вручить золото двоим,уверен,осудивших подобное решение не нашлось бы.
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garovatat
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Ответ Алексей ПК
Надо преодолеть кое-какие международные правила. Ввести свои - одинаковое количество баллов - две медали. Вот и всё.
да не надо ничего переделывать)) международные старты, как видите, при необходимости сами себя переделают и подгонят. Особенно если вдруг какой-нить небинар поравняется с лидером. тут же второе серебро/золото повесят ему, ибо их нельзя обижать!! Так что за международку не волновайтесь. Ну а нам надо своих не обижать. Вот сегодня был искл случай, согласны? Можно было бы найти более справедливое решение, чем простой расчетный реверанс определенному штабу
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Anneta28
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Ответ poprlp
Уж не унылее Ковалева, так точно.
По мне - одинаково. Но Ковалев получил 85, а Мозалев 90
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poprlp
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Ответ Anneta28
Вот сколько смотрю - не вижу там мастерства. Прога шикарная. Авер другие не ставит. Но как же пресно и уныло он ее катает.
Уж не унылее Ковалева, так точно.
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garovatat
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Ответ Мурманчанин37
Прикольная тема - верить судейским протоколам, по веткам носятся с баснями о чистом катании Самарина. По меркам Мозалева там Самарин те же три отметки бы получил в протоколе, если не больше. По Ковалеву очень просто - долго искали где бы еще найти, решили, что в комбинированном со сменой ноги (которое зачли четвертым уровнем), нет волчка, хотя вот он http://joxi.ru/52aoOZOC0GlK0r В итоге еще минус 1,72 и по итогу на 0,62 отстал от Ковалева. Остыну, посмотрю, что там не так с волчком
да, да! посмотрите! меня тоже удивило это понижение финального комбинированного. И вообще надо пересмотреть весь прокат - прям интересно. Потому что напихали там ему всего. прям примерно наказан.
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Anneta28
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Ответ poprlp
Только компы не за докруты ставят, а за презентацию, композицию и мастерство катания. Репкой был сегодня Самарин, и уж тянули-тянули - вытянули!
Вот сколько смотрю - не вижу там мастерства. Прога шикарная. Авер другие не ставит. Но как же пресно и уныло он ее катает.
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garovatat
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Ответ Мария-Мария
За Мозалева очень обидно. А Ковалев сам был поражен, что его выше Мозалева поставили. Да, у Андрея было одно падение, но остальные прыжки здорово сделал, ну а его катание это отдельный вид искусства.
а насовали там ему полно всего. и кушки и галки...
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garovatat
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Ответ Irina037
А ваш Мозалев ромашка,потому и под Ковалевым
ромашка... да я бы не сказала. хотя действительно никак не получаются у него два чистых проката. И не надо было Лутц двоить в ойлерном. Однако насовали там ему по протоколу полную панаму кушек всяких и галок... был отсужен строго, как и всегда. не смотрела, на слоу - неужели действительно все так? или примерно наказан?
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poprlp
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Ответ Anneta28
У Мозалева сальхов на галку, лутц сдвоенный, и аксель в недокрут. И при этом ему компов насыпали на 5 баллов больше, чем Ковалеву, с двумя чистыми квадами и двумя трикселями.. Андрюшу наоборот тянули, как могли, но так и не вытянули репку.
Только компы не за докруты ставят, а за презентацию, композицию и мастерство катания. Репкой был сегодня Самарин, и уж тянули-тянули - вытянули!
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tanya_1111
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Худу вон тащили наплевав на все правила, а тут что не могли парням два золота дать, прям все правильные такие стали всё по правилам. Парни нам настоящий праздник устроили особенно в КП.
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Алеся Ткаченко
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Женя молодец
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Алексей ПК
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Ответ garovatat
Ну вот, мужественный преодоленец) Этот преодоленец тот какой надо, верно? Никто не будет гнобить? Это так, ремарка. А вообще Женя молодец конечно. Но за Петра обидно... Надо было им обоим золото дать! Как Сихарулидзе/Бережной когда то с кем то там. Правила можно было и нарушить ради такого исключительного случая. За Мозалева - отдельная боль... я все понимаю, но как он под Ковалевым то оказался?
Надо преодолеть кое-какие международные правила.
Ввести свои - одинаковое количество баллов - две медали. Вот и всё.
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Anneta28
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Ответ Мария-Мария
За Мозалева очень обидно. А Ковалев сам был поражен, что его выше Мозалева поставили. Да, у Андрея было одно падение, но остальные прыжки здорово сделал, ну а его катание это отдельный вид искусства.
У Мозалева сальхов на галку, лутц сдвоенный, и аксель в недокрут.
И при этом ему компов насыпали на 5 баллов больше, чем Ковалеву, с двумя чистыми квадами и двумя трикселями..
Андрюшу наоборот тянули, как могли, но так и не вытянули репку.
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Алексей ПК
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Ответ Svetlana Yablonskaya
Сегодня всё-таки было два чемпиона :)
да, два золота было бы лучше.
если вручали когда-то в канаде две медали (что была ерунда полная), то тут во много раз больше повода для этого.
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Оксана Иванова
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Вероятно, победил сильнейший, но такие интервью читать неприятно. если судьи грибуют их спортсменов, то так положено, если видят минусы, то у тренеров непонятки. Вы уж как -нибудь определитесь
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Мурманчанин37
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Ответ Irina037
А ваш Мозалев ромашка,потому и под Ковалевым
Блестящий аргументированный ответ! (с) сарказм
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Светлана Менова
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Зачем лишний раз говорить "заслуженное"? Словно сама сомневается, заслуженное ли.
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