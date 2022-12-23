Ксения Синицына: «Довольна выступлением. Я сейчас в хорошей форме и готова»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Ксения Синицына Фигурное катание

Ксения Синицына прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске (6-е место). 

«Очень довольна выступлением, я очень рада. Старалась короткую прокатать на максимум. Мы долго над ней работали, старались исправить ошибки, которые были в предыдущих прокатах, и сделать все на максимум. Мы очень много работали над дыхалкой, накатывали программы, макеты. Я сейчас в хорошей форме и готова.

Цель на турнир? Конечно, в приоритете чистые прокаты. Пока что не задумывалась над остальным, я просто катаюсь, а судьи решают, какие оценки ставить и какого места я достойна.

Ради чего катаюсь? Конечно же, ради удовольствия, ради себя, ради зрителей. Я не знаю, какая точная цель, сейчас цели особо нет. Просто есть желание кататься, показывать свое катание зрителю.

Есть ли перспектива тройного акселя? Конечно же, всегда хочется работать на усложнение, но для этого надо очень много работать как на льду, так и на полу. Всё нужно прокачивать. Над тройным акселем я сейчас не работаю, я больше над четверным тулупом.

Позволяет ли здоровье вставлять ультра-си? Конечно. Все хорошо. Травмы, конечно, не уходят, бывает, воспаляются. Но на то мы и спортсмены, чтобы преодолевать себя и трудности», – сказала Синицына. 

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13 комментариев

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Буня Хох
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Мне нравится Синицына. Но есть вопрос. Мне кажется, или она "Колыбельную" уже третий сезон катает? То что второй - это факт, но вроде и в сезоне 20/21 (а это, получается, позапрошлый) у нее была эта программа.
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Konyok
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Хоть тут ей судьи оценок не пожалели, хотя, если заглянуть в протокол, всё же некоторые придерживали.
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Бедоносец
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Молодец Ксюша. Так держать! ❤️
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galik55
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Ответ Lebedstory
Ксения замечательно откатала сегодня. Дорожка шагов - отдельный вид искусства.
согласна , а поставили 3 уровень.
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Маргарита В Сафронова
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Ксения такая балетнейшая фигуристка. Как хорошо, что она вернулась.
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Эдель
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Ксюша не смеши, такая тоненькая и четверной не можешь скрутить. Все прыжочки над газеткой.
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Kovka Gnutik
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Хорошо, что Синицына попала в последнюю разминку. Молодец!
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Лерундия
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Сын пробегал мимо трансляции и сказал: "Смотри, какая красивая! "
Субъективно, но от души)
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Ягун Ягунини
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Ксюша молодец. Сегодня была самая воздушная.
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Дмитрий Агалаков
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Ксения - молодец! Очень нежное, трогательное выступление, где органично сочеталось всё: музыка Чайковского, красивое платье, образ и катание самой фигуристки.
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Whiskey cat
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Тоже поджали ей баллов, прекрасно откатала.
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poprlp
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Помнится, когда Ксюша пару сезонов назад пробовала вставлять 4Т в произвольную, ей не хватало сил и мощи его докрутить и выехать, уж очень анорексична была с виду. Сейчас она выглядит отлично. Желаю, чтобы сейчас все получилось. Удачи!
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Lebedstory
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Ксения замечательно откатала сегодня. Дорожка шагов - отдельный вид искусства.
+9
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