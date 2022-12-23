Ксения Синицына: «Довольна выступлением. Я сейчас в хорошей форме и готова»

прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске (6-е место).

«Очень довольна выступлением, я очень рада. Старалась короткую прокатать на максимум. Мы долго над ней работали, старались исправить ошибки, которые были в предыдущих прокатах, и сделать все на максимум. Мы очень много работали над дыхалкой, накатывали программы, макеты. Я сейчас в хорошей форме и готова.

Цель на турнир? Конечно, в приоритете чистые прокаты. Пока что не задумывалась над остальным, я просто катаюсь, а судьи решают, какие оценки ставить и какого места я достойна.

Ради чего катаюсь? Конечно же, ради удовольствия, ради себя, ради зрителей. Я не знаю, какая точная цель, сейчас цели особо нет. Просто есть желание кататься, показывать свое катание зрителю.

Есть ли перспектива тройного акселя? Конечно же, всегда хочется работать на усложнение, но для этого надо очень много работать как на льду, так и на полу. Всё нужно прокачивать. Над тройным акселем я сейчас не работаю, я больше над четверным тулупом.

Позволяет ли здоровье вставлять ультра-си? Конечно. Все хорошо. Травмы, конечно, не уходят, бывает, воспаляются. Но на то мы и спортсмены, чтобы преодолевать себя и трудности», – сказала Синицына.