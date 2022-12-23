Вероника Яметова: «Прокат был неплохой, но каскад немножко так себе. Аксель учим, но рисковать пока не будем»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Вероника Яметова Фигурное катание

Вероника Яметова прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске (7-е место).

«Прокат был неплохой, но каскад был немножко так себе, можно было лучше его сделать, не получилось сегодня. Сейчас с тренером был разбор, что я сделала неправильно и над чем надо работать.

Нахожусь в нескольких баллах от топ-3? Надо поднажать немного в произвольной, чтобы быть в шестерке или даже выше. Прокат чистый, конечно, важен, он тоже играет большую роль. Для меня это на первом месте.

Рисковать пока не буду с тройным акселем. Я в девятом классе, у нас идет подготовка к итоговым экзаменам. Учим аксель, но рисковать пока не будем», — сказала Яметова. 

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12 комментариев

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Александр Чирков
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Ответ SvetlaNochka
Вероника - огонь, от которого лёд может расплавиться!) И этот впечатляющий коронный её элемент, заставляющий трибуны взрываться!) Здорово, что восходящей звездочке зрители рукоплещут стоя!
Есть и энергия и харизма! Теперь только вперёд к победам!
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люблю тутберят
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Девчушка-бомба👏👏👏нереальная энергетика от нее👏
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Olga Tchistyakov
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Вообще не понимаю восторгов,да энергичная девочка ,но хорео ,артистизм отсутствуют,катание детское,прыжки не высокие.Начнёт взрослеть,может потерять и эту свою изюминку. Ещё кто то возмущается ,что Камила набрала больше балов,о каком сравнении вообще речь идёт,Веронике ещё пахать и пахать,а то кроме ,как шпагат и показать то нечего.
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И это все о нем
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А мне Яметова не зашла совсем ,ни одного сложного захода на прыжки ,очень короткие выезды и не очень понятно откуда такие гое ,скорость конечно хорошая ,но больше ничего.
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Svetmel
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Вот спортсменка адекватно себя оценивает. И каксадом недовольна. Но болельщики некоторые возмущаются, почему она позади Камилы и т.д. Вероника и на этапе Гран-при говорила, что пока не может конкурировать с топ-спортсменками. Работы ещё много и триксель натренировать, тогда и о призовых местах говорить можно. А так, конечно, Яметова талант, но огранки ещё требуется много. Чистого проката в произвольной
+6
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severyanka
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Вероника очень хорошо ворвалась в женскую одиночку. Красивый сильный прокат. Если выучит ультра си будет очень любимой у судей и болельщиков.
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Natalia Gladkia
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Вероничка молодец, просто какой- то фейверк на льду , народ весь завела, какая мощь, энергия, драйв! Сколько же сил у этой девчушки и как ее программа отличается тот всех, какие интересные находки и сложные элементы, здорово и тренерам благодарность за такую девочку и шикарную программу! Удачи Веронике в ПП и обязательно войти в сборную России, ты- умница!!!
+12
-1
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Tata777
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Ты просто супер....умничка.....ждала твоего выступления.....болею за Адель и Соню....ТЩК прошли мимо меня......НО в короткой ты просто супер....
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Вячеслав Пустохин
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Яметик - топ
#заВикторину
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Светлана Менова
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А аксель-то не помешал бы, Веронику готовы высоко ставить.
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oldparakhod
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Вероничка Энерджайзер. Прокат огонь.
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SvetlaNochka
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Вероника - огонь, от которого лёд может расплавиться!) И этот впечатляющий коронный её элемент, заставляющий трибуны взрываться!) Здорово, что восходящей звездочке зрители рукоплещут стоя!
+23
0
+23
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