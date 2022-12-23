Вероника Яметова: «Прокат был неплохой, но каскад немножко так себе. Аксель учим, но рисковать пока не будем»

прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске (7-е место).

«Прокат был неплохой, но каскад был немножко так себе, можно было лучше его сделать, не получилось сегодня. Сейчас с тренером был разбор, что я сделала неправильно и над чем надо работать.

Нахожусь в нескольких баллах от топ-3? Надо поднажать немного в произвольной, чтобы быть в шестерке или даже выше. Прокат чистый, конечно, важен, он тоже играет большую роль. Для меня это на первом месте.

Рисковать пока не буду с тройным акселем. Я в девятом классе, у нас идет подготовка к итоговым экзаменам. Учим аксель, но рисковать пока не будем», — сказала Яметова.