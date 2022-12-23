Муравьева о падении на дорожке: «Лед скользкий, бывает. Надо больше концентрироваться на всей программе»

прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске (3-е место).

«Прокат рабочий, в общем, я не расстроена и не особо рада. Рабочий прокат, работаем дальше. Завтра постараюсь чисто прокатать.

Было небольшое падение на дорожке, лед скользкий, бывает. Надо больше концентрироваться на всей программе, видимо, хотела немножко больше показать себя, но ничего.

Прыжковый турнир? Это был интересный турнир, я очень благодарна нашей федерации, что устроили что-то такое интересное, это не сравнится с соревнованиями. Мы до конца не знали, что да как, в этом и заключался весь интерес», — сказала Муравьева.