Муравьева о падении на дорожке: «Лед скользкий, бывает. Надо больше концентрироваться на всей программе»

Теги сборная России чемпионат России женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Софья Муравьева прокомментировала выступление в короткой программе на чемпионате России по фигурному катанию в Красноярске (3-е место). 

«Прокат рабочий, в общем, я не расстроена и не особо рада. Рабочий прокат, работаем дальше. Завтра постараюсь чисто прокатать.

Было небольшое падение на дорожке, лед скользкий, бывает. Надо больше концентрироваться на всей программе, видимо, хотела немножко больше показать себя, но ничего.

Прыжковый турнир? Это был интересный турнир, я очень благодарна нашей федерации, что устроили что-то такое интересное, это не сравнится с соревнованиями. Мы до конца не знали, что да как, в этом и заключался весь интерес», — сказала Муравьева. 

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6 комментариев

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Jessi
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Ответ Нурсултан Хамзаев
Даже так она была лучше Тукты. И по передачи музыки и по скольжению она была лучше всех сегодня.
Абсолютно согласна , и не только сегодня
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private dancer
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Ответ Нурсултан Хамзаев
Даже так она была лучше Тукты. И по передачи музыки и по скольжению она была лучше всех сегодня.
В этом согласна.
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Jessi
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Не переживай, девочка ! Ты так прекрасна, что сама не осознаёшь этого .. так беззащитна и трогательна в своей чистоте и наивности…
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garovatat
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Потихоньку начинаю проникаться Мурой)) приятный чел и очень убедительная стабильная трикселистка. На прыжковом турнире произвела впечатление! Ей бы еще Тренера! Ну да ладно)
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Нурсултан Хамзаев
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Даже так она была лучше Тукты. И по передачи музыки и по скольжению она была лучше всех сегодня.
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tanya_1111
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Ну настрой правильный ))
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