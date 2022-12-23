Туктамышева о короткой программе: «Были шероховатости. Я очень не хотела катать произвольную последняя – пока все идет по плану»

Теги сборная России чемпионат России Елизавета Туктамышева женское катание Фигурное катание

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева оценила свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

Фигуристка чисто исполнила тройной аксель и набрала за прокат 82,98 балла. После двух разминок (из трех) она занимает 2-е место.

«Я бы не сказала, что все прошло идеально. Были шероховатости. В целом я, конечно же, довольна, что такой прокат у меня получился на чемпионате России.

Первый чистый прокат короткой на ЧР с 2014 года? Был, по-моему, в 2017-м, но без тройного акселя.

Смотрела ли на конкуренток? Нет, я никогда не смотрю. Отставание в 1,5 балла от лидера. Это нормальная стартовая позиция. Я очень не хотела катать произвольную последняя – пока все идет по плану. Закрывать – это достаточно ответственный момент.

Важно измотать конкуренток? Нет, я никого не хочу изматывать. Завтра нас ждет очень серьезная произвольная, поэтому я не думаю, что после меня кому-то что-то не удастся.

Повторила рекорд по участию в ЧР? Ну, я же повторила, а не перебила. Особых чувств нет. Если перебью, возможно, будет что-то особенно. Посмотрим.

С чем связана моя сдержанность? Банальная усталость. Все-таки молодая кровь уже не течет во мне, ха-ха», – сказала 26-летняя фигуристка.

17 комментариев

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Kareglazaya
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Молодая кровь 😂
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На Пекин
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Лиза, не скромничай, у вас там в Алексее Николаевиче-то молодая кровь течёт, а в тебе и подавно. Удачи завтра!
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alexnew
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Помню, когда Валиеву на пресске после прошлого чемпионата России спросили про то, не переживает ли она за то, что она находится в идеальной форме, а олимпиада еще только через 1,5 месяца, Камила ответила, что не считает, что это ее лучшая форма. С ее точки зрения, у нее сейчас форма где-то между хорошей и средней.
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AliceGoose
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Ответ against
Когда же они перестанут "подавать" интервью в форме "сам себя спросил"... Извините за ворчливость, но я смысла в этом не вижу.
Да, смотрится глупо
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Додик Аксель
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Всё правильно Лиза делает и отвечает. Сдержанно, без лишних эмоций. Это только КП откатала. Всё решится завтра в ПП и надо настраиваться и готовиться. Удачи !
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Алеся Ткаченко
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Ответ Дружба11
Алеся, она волнуется очень, плакал ребенок((, мы должны включится!!!
Волнуется понятно ЧР для Лизы всегда волнительно проходит
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Маргарита В Сафронова
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А такое впечатление, что кровь у Лизы гораздо моложе и горячее,, чем у многих на этом ЧР.
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Akiss75
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Лиза прекрасна и всегда знает, что ответить журналистам)). Желаю ей чистого проката в ПП, чтобы сама понимала, что сделала всё возможное на данном старте! Удачи! 💪
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against
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Когда же они перестанут "подавать" интервью в форме "сам себя спросил"... Извините за ворчливость, но я смысла в этом не вижу.
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Дружба11
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Ответ Алеся Ткаченко
Лизик кокетка)А вообще сдержанный ответ .И катала Лиза хорошо,но как-то сдержанно.В ПП пусть зажжет на всю катушку
Алеся, она волнуется очень, плакал ребенок((, мы должны включится!!!
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Невеста Чена
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Очень осторожно каталась сегодня Лиза
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Дружба11
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Начала шутить))), только так Лизик!!!Тысячи биноклей на оси настроены на Тебя!!!Жги Родная Девочка!!!!Алексей Николаевич, Танюша Прокофьева, Татьяночка Мишина (Татьяна -все-таки прекрасное имя) поддержите Ребенка!!!Бейтесь за нее!!!
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Алеся Ткаченко
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Лизик кокетка)А вообще сдержанный ответ .И катала Лиза хорошо,но как-то сдержанно.В ПП пусть зажжет на всю катушку
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asusp527
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Лиза-чудо самоиронии😀👍
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Катя Замолодчикова
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Великолепная Лиза!🙏💜🙏
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oldparakhod
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Думаю, что доля лукавства присутствует.
Удачного проката завтра. И что бы всё задуманое получилось.
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Nataly1991
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