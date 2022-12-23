Туктамышева о короткой программе: «Были шероховатости. Я очень не хотела катать произвольную последняя – пока все идет по плану»

Чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева оценила свое выступление в короткой программе на чемпионате России в Красноярске.

Фигуристка чисто исполнила тройной аксель и набрала за прокат 82,98 балла. После двух разминок (из трех) она занимает 2-е место.

«Я бы не сказала, что все прошло идеально. Были шероховатости. В целом я, конечно же, довольна, что такой прокат у меня получился на чемпионате России.

Первый чистый прокат короткой на ЧР с 2014 года? Был, по-моему, в 2017-м, но без тройного акселя.

Смотрела ли на конкуренток? Нет, я никогда не смотрю. Отставание в 1,5 балла от лидера. Это нормальная стартовая позиция. Я очень не хотела катать произвольную последняя – пока все идет по плану. Закрывать – это достаточно ответственный момент.

Важно измотать конкуренток? Нет, я никого не хочу изматывать. Завтра нас ждет очень серьезная произвольная, поэтому я не думаю, что после меня кому-то что-то не удастся.

Повторила рекорд по участию в ЧР? Ну, я же повторила, а не перебила. Особых чувств нет. Если перебью, возможно, будет что-то особенно. Посмотрим.

С чем связана моя сдержанность? Банальная усталость. Все-таки молодая кровь уже не течет во мне, ха-ха», – сказала 26-летняя фигуристка.