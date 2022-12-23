Дмитрий Алиев: «С чемпионата России увожу чувство, что тот Димка Алиев, который хочет кататься и бороться, возрождается»

Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев оценил свое выступление на чемпионате России в Красноярске, где занял четвертое место.

«Была одна ошибка, помарки, на которых тоже теряются баллы, и эти десять баллов влияют и на место, и на отрыв. Все спортсмены России знали, что это главный старт, возможно, недоспал или перенервничал.

С этого турнира увожу чувство, что я умею бороться, что тот Димка Алиев, который хочет кататься и бороться, возрождается, что во мне есть дух борьбы, а моя команда – мое все, и по результативности и взаимопониманию мы еще лучше стали», – рассказал Алиев.

После проката болельщики подарили фигуристу большого бело-голубого медведя.

«Повезу с собой, в этом году я увожу все игрушки с собой, до этого я не чувствовал такой поддержки. Ольга Германовна (Глинка, тренер-хореограф) украсила свою квартиру Пикачу, одна комната у нее в доме уже вся в игрушках. Может, и я дом дострою для игрушек специальный», – отметил Алиев.