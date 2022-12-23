Дмитрий Алиев: «С чемпионата России увожу чувство, что тот Димка Алиев, который хочет кататься и бороться, возрождается»

Теги сборная России чемпионат России мужское катание Ольга Глинка Дмитрий Алиев Фигурное катание

Чемпион Европы 2020 года Дмитрий Алиев оценил свое выступление на чемпионате России в Красноярске, где занял четвертое место.

«Была одна ошибка, помарки, на которых тоже теряются баллы, и эти десять баллов влияют и на место, и на отрыв. Все спортсмены России знали, что это главный старт, возможно, недоспал или перенервничал.

С этого турнира увожу чувство, что я умею бороться, что тот Димка Алиев, который хочет кататься и бороться, возрождается, что во мне есть дух борьбы, а моя команда – мое все, и по результативности и взаимопониманию мы еще лучше стали», – рассказал Алиев.

После проката болельщики подарили фигуристу большого бело-голубого медведя.

«Повезу с собой, в этом году я увожу все игрушки с собой, до этого я не чувствовал такой поддержки. Ольга Германовна (Глинка, тренер-хореограф) украсила свою квартиру Пикачу, одна комната у нее в доме уже вся в игрушках. Может, и я дом дострою для игрушек специальный», – отметил Алиев.

4 комментария

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Невеста Чена
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Любимый Димочка 💜
Надеюсь видеть тебя дальше 🤍
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Ирина С
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Замечательно, когда у спортсмена появляется чувство уверенности в себе, в своих силах, желание бороться и побеждать! Дима, пусть у тебя всё сложится хорошо, удачи тебе, сил и здоровья.
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miladiz
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Дима, очень рада, что ты вернулся. Немножко не хватило до призов, очень жаль, но может всё ещё будет. Ты необыкновенный.
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Jessi
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Любим тебя, Дима . Все наладится.
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