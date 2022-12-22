Наталья Бестемьянова: «Кондратюк абсолютно не в форме, это же видно. Зачем себя унижать? Надо прийти в форму и кататься уже тогда»
Олимпийская чемпионка Наталья Бестемьянова прокомментировала снятие Марка Кондратюка с чемпионата России по фигурному катанию.
После короткой программы Кондратюк занимал 12-е место с результатом 77,50 балла.
«Марк абсолютно не в форме, это же видно. Зачем себя унижать? Надо прийти в форму и кататься уже тогда.
Так кататься — это только себе плохо делать, с таким катанием он все равно не попадет в шестерку, а для гарантированного попадания в сборную в шестерке надо быть», — сказала Бестемьянова.
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