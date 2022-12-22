Мишина и Галлямов получили баллы выше мирового рекорда за короткую программу на чемпионате России

Теги сборная России чемпионат России пары Анастасия Мишина Александр Галлямов Фигурное катание

Спортивная пара Анастасия МишинаАлександр Галлямов выступила с короткой программой на чемпионате России в Красноярске.

Фигуристы получили за прокат 85,37 балла, что выше мирового рекорда.

Мировой рекорд был установлен китайской парой Вэньцзин Суй – Цун Хань на Олимпийских играх в Пекине и составляет 84,41 балл.

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