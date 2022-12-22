Мишина и Галлямов получили баллы выше мирового рекорда за короткую программу на чемпионате России
Спортивная пара Анастасия Мишина – Александр Галлямов выступила с короткой программой на чемпионате России в Красноярске.
Фигуристы получили за прокат 85,37 балла, что выше мирового рекорда.
Мировой рекорд был установлен китайской парой Вэньцзин Суй – Цун Хань на Олимпийских играх в Пекине и составляет 84,41 балл.
Чемпионат России по фигурному катанию – главный старт сезона: без Щербаковой и Коляды, зато с Валиевой и гигантскими призовыми
Комментарии