Погорилая о чемпионате России: «Может случиться все что угодно. Но у Туктамышевой и Валиевой уже есть имя и рейтинг, поэтому они будут больше в лидерах, чем остальные»

Бронзовый призер чемпионата мира-2016 рассказала, кого из фигуристок считает фаворитами предстоящего чемпионата России в Красноярске.

«Сейчас я слежу за лидерами в женском фигурном катании. Также мне очень симпатизирует, что Женя Тарасова и Вова Морозов продолжают выступать. Очень приятно видеть их среди хорошо катающихся пар.

Пока у меня нет суперожиданий от кого‑то. Может случиться все что угодно. Но, конечно, у Лизы Туктамышевой и уже есть свое имя и рейтинг. Поэтому они будут больше в лидерах, чем остальные девочки, которые только начинают свой путь.

Но тем не менее за ними тоже интересно наблюдать, сезон сейчас очень непростой. Кто чище и стабильнее откатает, тот и выиграет. Так было всегда», – сказала Погорилая.

Чемпионат России по фигурному катанию 2022/23 в Красноярске: расписание, состав участников, где смотреть