Евгений Семененко: «С учебой я всегда в тонусе. Это постоянная активная деятельность – на катке физическая, в институте умственная»

Российский фигурист рассказал, как совмещает учебу в медицинском вузе и профессиональный спорт.

– Как поменялись бы твои приоритеты, если бы этот сезон включал международные старты?

– В подготовке точно ничего не поменялось. Были российские старты, международные, и я так же готовился. Если говорить о моей учебе в медицинском институте, то я уже втянулся и привык к такому образу жизни. Мне даже будет сложнее в плане спорта, если я не буду в постоянном тонусе.

Например, перед этапом Гран-при в Москве я решил дать себе отдых полтора дня, и как итог – прибавил полтора килограмма. Представляете! А с учебой я всегда в тонусе, постоянно чем-то занимаюсь. Это постоянная активная деятельность – на катке физическая, в институте умственная.

У меня специальное расписание, которое мы обсудили с Алексеем Николаевичем (Мишиным). Мне выделены выходные и полувыходные, чтобы я мог успевать в учебе, не было пропусков, и чтобы мог тренироваться.

Да, этот сезон не такой, как предыдущие. Я хожу ежедневно в университет, если только я не на соревнованиях. Нравится также учиться дома, в спокойной обстановке, с учебником без напряга – открыл книгу, записи лекций, просмотрел, выучил. У нас были дистанционные лекции – вообще хорошо. Можно было поставить на запись и потом пересматривать. Честно говоря, я уже не представляю, что пришел бы домой и у меня полдня – просто отдых. У меня всегда есть занятие, и я уже полностью адаптировался к такому образу жизни.

– Не пожалел, что пошел в такой вуз, выбрал медицину?

– Наоборот. Спасибо родителям, что они никогда не разрешали запускать учебу. Честно скажу, когда я поступил, то было очень тяжело. Особенно первый семестр, не столько даже второй, когда я нагонял, наверстывал упущенное, а именно первый, потому что все было новым и непривычным для меня. Новая атмосфера, новые люди, я только осваивался.

В медицинском вузе самые сложные первые три курса. Это мне и преподаватели говорили, и знакомые, и мама, и одногруппники, и старшекурсники. Первые три курса тяжело, потому что закладывается база. Всегда тяжело что-то новое начинать. До этого у меня были школа и каток. А университет – это все-таки другое, тем более медицинский. В таком вузе только стойкие люди и выдерживают.

– Как думаешь, какие конкретно качества появились в характере под влиянием спорта и учебы?

– Думаю, учеба усилила то, что уже было у меня. Чтобы войти в колею, втянуться, приспособиться к новому образу жизни, мне нужно было эти качества улучшать. Но я считаю, чем тяжелее испытания и путь, который выбрал сам, тем ценнее и дороже награда, – сказал Семененко.