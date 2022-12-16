Алена Косторная: «Через пять лет я вижу себя успешным блогером, который ездит по миру и рассказывает о странах и фигурном катании»

Теги сборная России женское катание Алена Косторная Фигурное катание

Российская фигуристка Алена Косторная рассказала несколько фактов о себе. 

«В чем моя «фишка»? Я не боюсь говорить прямо то, что думаю, и высказывать свое мнение. 

Достижение или проект, которым я горжусь – чемпионат Европы-2020, где заняла первое место. 

Факт, который вы не прочтете обо мне в сети: у меня клаустрофобия. 

Через пять лет я вижу себя успешным блогером, который ездит по миру и рассказывает о странах и фигурном катании», – сказала Косторная. 

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