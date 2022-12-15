Косторная о ледовых шоу: «Не всегда мои роли совпадают с моим характером, но я люблю перевоплощаться. У меня это очень хорошо получается»
Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная рассказала о своих образах в ледовых шоу.
«Знаете, не всегда мои роли совпадают с моим характером, но я люблю перевоплощаться в разных персонажей, у меня это очень хорошо получается. И это не составит мне никакого труда.
Наверное, песенка, где [поется] «ничего я не хочу», очень детально описывает мой характер – не буду делать то, что мне не нравится», – сказала Косторная во время мастер-класса в Йошкар-Оле.
3-4 января в Йошкар-Оле также шоу «Бременские музыканты» с участием Косторной.
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