Косторная о ледовых шоу: «Не всегда мои роли совпадают с моим характером, но я люблю перевоплощаться. У меня это очень хорошо получается»

Чемпионка Европы 2020 года Алена Косторная рассказала о своих образах в ледовых шоу.

«Знаете, не всегда мои роли совпадают с моим характером, но я люблю перевоплощаться в разных персонажей, у меня это очень хорошо получается. И это не составит мне никакого труда.

Наверное, песенка, где [поется] «ничего я не хочу», очень детально описывает мой характер – не буду делать то, что мне не нравится», – сказала Косторная во время мастер-класса в Йошкар-Оле.

3-4 января в Йошкар-Оле также шоу «Бременские музыканты» с участием Косторной.