Елена Вайцеховская: «В части постановок и костюмов мы в фигурном катании реально не впереди планеты всей»

Журналист Елена Вайцеховская высказалась о номинантах на премию ISU Skating Awards.

«В номинантах ISU на лучших из лучших по итогам года, кроме Ани Щербаковой, нет ни одного номинанта (из России), хотя тренеров и хореографов представлено по восемь человек, а в категориях «лучший костюм» и «лучшая программа» номинантов аж по 20.

О чем это говорит? Прежде всего о том , что российских претендентов на что либо выбрасывают сейчас из всех голосований и опросов и нужно быть невероятно убедительным, чтобы получить шанс куда-то пробиться.

Но очевидно и другое. Например, что в части постановок/костюмов мы в фигурном катании реально не впереди планеты всей.

Считаю так исключительно потому, что смотрю на списки и прикидываю: кто из наших фигуристов, тренеров и хореографов мог бы реально войти в этот перечень? Ну, кроме Тамары Москвиной?

И понимаю, что кандидатур у меня, таких, кого можно было бы без сомнений в первую тройку поставить, как-то совсем не набирается», – написала Вайцеховская.