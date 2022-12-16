Александра Трусова о тренировках в ЦСКА: «Иногда приезжает Иван Букин, с ним я отрабатываю скольжение и программы»

Серебряный призер Олимпиады-2022 Александра Трусова рассказала, как проходит ее тренировочный день в ЦСКА.

«Тренировки начинаются в 9:00. Сначала час идет хореография. В этом время Лана (собака) тоже находится в зале и иногда даже выполняет задания!

Потом тридцать минут перерыв и в 10:30 я иду на лед, а Лана это время проводит в медкабинете. Там она ведет себя спокойно, потому что с ней находятся медсестра и массажистка Юлия, а также много детей, которые приходят на процедуры. Дети любят Лану, а Лана любит внимание людей.

Продолжительность работы на льду — 1 час 45 минут. Минут 15-20 раската с Виталием Юрьевичем Бутиковым. Пять минут я трачу на перевязывание коньков — из-за перенесенной в прошлом году травмы у меня периодически затекает правая нога — дальше я узнаю задания у Светланы Владимировны Соколовской. 40-50 минут отрабатываю прыжки.

Отмечу, что с новым тренерским штабом почти все прыжки (кроме распрыжки) я отрабатываю под музыку. Если нужно, можно попросить попрыгать на удочке Станислава Владимировича Захарова. Также он снимает каждый прыжок на видео, чтобы посмотреть повтор и разобрать ошибки. После выполнения заданий я отрабатываю вращения с Лилией Айратовной Бихтагировой. В конце у меня десятиминутная закатка с Виталием Юрьевичем.

После двухчасовой перерыв, во время которого я обедаю и отдыхаю. Ну, и Лана отдыхает со мной.

В 13:30–13:45 разминка длительностью 30-40 минут перед вторым льдом (время может отличаться — иногда я выхожу на лед раньше, иногда позже). На второй тренировке чуть-чуть меньше раскатка, зато больше работы над прыжками и программами. На утренней я чаще всего работаю над короткой программой, на вечерней — над произвольной.

Также вечером может приехать Никита Михайлов, мы с ним минут 30-40 отрабатываем программы или ставим шоу. Иногда приезжает Иван Букин, с ним я тоже отрабатываю скольжение и программы. С Ваней я недавно попробовала заниматься, и это очень интересный опыт. Я первый раз называла тренера на ты! Очень непривычно было, иногда даже случайно обращалась на вы.

После льда заминка 40 минут. В конце рабочего дня я делаю физиопроцедуры и массаж. Все заканчивается примерно в 17:30–18:00», – написала Трусова.