Жулин о санкциях Верховной Рады: «На российский спорт и спортсменов это никак не повлияет»

Заслуженный тренер России по фигурному катанию высказался о санкциях Верховной Рады Украины против российских спортсменов.

«Подобного можно было ожидать. Как относиться к этому? Только как к несчастным людям.

На российский спорт и российских спортсменов это, конечно, никак не повлияет», – сказал Жулин.

Верховная Рада Украины ввела санкции против Фетисова, Валиевой, Тимощука, Кабаевой, Большунова, Карякина, Валуева и других спортсменов и чиновников из России