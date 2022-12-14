Жулин о санкциях Верховной Рады: «На российский спорт и спортсменов это никак не повлияет»

Теги сборная России Александр Жулин Политика Фигурное катание

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Александр Жулин высказался о санкциях Верховной Рады Украины против российских спортсменов.

«Подобного можно было ожидать. Как относиться к этому? Только как к несчастным людям.

На российский спорт и российских спортсменов это, конечно, никак не повлияет», – сказал Жулин.

Верховная Рада Украины ввела санкции против Фетисова, Валиевой, Тимощука, Кабаевой, Большунова, Карякина, Валуева и других спортсменов и чиновников из России

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