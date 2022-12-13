Москвина о санкциях Украины против Мишиной и Галлямова: «Ребята продолжают выполнять свое предназначение – радовать зрителей всего мира мастерством»

Заслуженный тренер России Тамара Москвина прокомментировала новость о том, что Верховная Рада Украины ввела персональные санкции против российских спортсменов.

Сегодня парламент Украины принял проект, предусматривающий санкции в отношении спортсменов и чиновников из РФ и других стран.

В списке спортсменов, попавших под санкции – подопечные Москвиной Анастасия Мишина и .

«Ребята продолжают выполнять свое предназначение – радовать зрителей всего мира своим мастерством», – сказала Москвина.