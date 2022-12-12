Валиева посетила концерт в Москве: «Мы были приглашены на празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией»

Российская фигуристка Камила Валиева рассказала о посещении концерта по случаю 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.

«Рассказываю и показываю, как прошли мои выходные. В пятницу вечером мы с мамой были приглашены на празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. По случаю праздника в Доме Союзов открылась выставка и состоялся большой концерт.

Субботу мы провели в г. Туле вместе с брендом Swarovski. Меня выбрали амбассадором SW Strazy, должна сказать, что это очень приятно.

Две тренировки в воскресенье прошли легко, можно сказать, на одном дыхании, а вечером меня ждала четырехчасовая съемка для одного классного издания. Рассказать пока не могу, но сама с нетерпением жду результат.

И самое приятное, что, несмотря на такой насыщенный график, я успела пообщаться с друзьями, посмотреть сериал и позаниматься домашними делами – все-таки скоро Новый год!» – написала Валиева в телеграм-канале.

«Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Болгарией». Загитова посетила концерт по случаю памятной даты