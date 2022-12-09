«Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Болгарией». Загитова посетила концерт по случаю памятной даты

Теги сборная России женское катание Алина Загитова Фигурное катание

Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила концерт по случаю памятной даты – 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией. 

Волжская Булгария – историческое государство в Среднем Поволжье и бассейне Камы, существовавшее с X по XIII век. 

«Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Болгарией», – написала фигуристка (орфография сохранена). 

Работа Загитовой с микрофоном – 🤦‍♂️. Впрочем, есть важный нюанс в ее защиту

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