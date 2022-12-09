«Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Болгарией». Загитова посетила концерт по случаю памятной даты
Олимпийская чемпионка Алина Загитова посетила концерт по случаю памятной даты – 1100-летия принятия ислама Волжской Булгарией.
Волжская Булгария – историческое государство в Среднем Поволжье и бассейне Камы, существовавшее с X по XIII век.
«Празднование 1100-летия принятия ислама Волжской Болгарией», – написала фигуристка (орфография сохранена).
Работа Загитовой с микрофоном – 🤦♂️. Впрочем, есть важный нюанс в ее защиту
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