Финал Гран-при среди юниоров. Башинска и Бомон, Беккер и Эрнандес, Лим и Куан, Мразкова и Мразек покажут произвольные танцы
10 декабря в финале Гран-при среди юниоров в итальянском Турине танцевальные дуэты покажут произвольные танцы. После ритм-танца лидируют канадцы Надя Башинска и Питер Бомон.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия
Танцы на льду, юниоры
Произвольный танец
Начало – 20:20 по московскому времени.
Первая разминка
1. Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно (Франция)
2. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)
3. Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)
Вторая разминка
4. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)
5. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)
6. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)
Ритм-танец
1. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада) – 67,74
2. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 64,58
3. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 64,21
4. Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 64,08
5. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 62,21
6. Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно (Франция) – 59,23
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара
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