Финал Гран-при среди юниоров. Башинска и Бомон, Беккер и Эрнандес, Лим и Куан, Мразкова и Мразек покажут произвольные танцы

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10 декабря в финале Гран-при среди юниоров в итальянском Турине танцевальные дуэты покажут произвольные танцы. После ритм-танца лидируют канадцы Надя Башинска и Питер Бомон. 

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

Танцы на льду, юниоры

Произвольный танец

Начало – 20:20 по московскому времени. 

Первая разминка

1. Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно (Франция) 

2. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) 

3. Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) 

Вторая разминка

4. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) 

5. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) 

6. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада) 

Ритм-танец

1. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада) – 67,74

2. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 64,58

3. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 64,21

4. Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 64,08

5. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 62,21

6. Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно (Франция) – 59,23

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара

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