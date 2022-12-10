Финал Гран-при среди юниоров. Башинска и Бомон, Беккер и Эрнандес, Лим и Куан, Мразкова и Мразек покажут произвольные танцы

10 декабря в финале Гран-при среди юниоров в итальянском Турине танцевальные дуэты покажут произвольные танцы. После ритм-танца лидируют канадцы Надя Башинска и Питер Бомон.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

Танцы на льду, юниоры

Произвольный танец

Начало – 20:20 по московскому времени.

Первая разминка

1. Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно (Франция)

2. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия)

3. Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия)

Вторая разминка

4. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея)

5. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания)

6. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада)

Ритм-танец

1. Надя Башинска – Питер Бомон (Канада) – 67,74

2. Фиби Беккер – Джеймс Эрнандес (Великобритания) – 64,58

3. Ханна Лим – Е Куан (Южная Корея) – 64,21

4. Катерина Мразкова – Даниэль Мразек (Чехия) – 64,08

5. Дарья Гримм – Михаил Савицкий (Германия) – 62,21

6. Селина Фраджи – Жан-Ан Фурно (Франция) – 59,23

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара