Финал Гран-при среди юниоров. Бруссард, Мемола, Накамура, Ямпольски, Йошиока и Катайсэ покажут произвольные программы

10 декабря в финале Гран-при в Турине юниоры выступят с произвольными программами. После короткой программы лидирует Лукас Бруссард из США.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

Юниоры

Произвольная программа

Начало – 18.05 по московскому времени.

Первая разминка

1. Катайсэ (Япония)

2. Нозому Йошиока (Япония)

3. Роберт Ямпольски (США)

Вторая разминка

4. Шунске Накамура (Япония)

5. Николай Мемола (Италия)

6. Лукас Бруссард (США)

Положение после короткой программы

1. Лукас Бруссард (США) – 81,11

2. (Италия) – 79,84

3. Шунске Накамура (Япония) – 74,81

4. Роберт Ямпольски (США) – 73,31

5. Нозому Йошиока (Япония) – 66,83

6. Такеру Амин Катайсэ (Япония) – 58,19

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара