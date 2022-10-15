Бруссард, Мемола, Накамура, Катайсэ, Йошиока и Ямпольски вышли в финал Гран-при среди юниоров

Стали известны участники финала Гран-при среди юниоров в мужском одиночном катании.

Соревнования пройдут с 8 по 11 декабря в Турине.

Финал Гран-при среди юниоров

Юноши

Участники

Лукас Бруссард (США)

Николай Мемола (Италия)

Сюнсукэ Накамура (Япония)

Такеру Амин Катайсэ (Япония)

Нозому Йошиока (Япония)

Роберт Ямпольски (США)

Запасные

Рио Наката (Япония)

Ча Ен Хен (Южная Корея)

Мингю Со (Южная Корея)