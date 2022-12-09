Ирина Роднина: «Любое техническое усложнение не очень красит женское фигурное катание»

Трехкратная олимпийская чемпионка поделилась мнением о техническом усложнении в женском одиночном катании.

«Правила поменялись. Все виды спорта меняются из-за того, что идут изменения правил, изменение регламента соревнований. Это естественный процесс. В наше время мы не могли делать того, что делают сегодня.

Но любое техническое усложнение женское фигурное катание не очень красит. За этой техникой начинают гоняться более молодые, потому что более старшим ее сложно исполнять.

Кто-то называет современное женское фигурное катание роботизированным спортом детей? Должна сказать, что очень много идет подсчетов чисто по техническим моментам, поэтому всем кажется, что это роботизированно. Ребенок по всей программе не занят музыкой, композицией, а занят только исполнением элементов», – сказала Роднина.