Ирина Роднина: «Сможет ли Медведева стать тренером? Желание хорошее, но не всем дано. Флаг ей в руки»

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Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на слова двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая заявила, что в будущем может заняться тренерской деятельностью.

«Сможет ли Медведева стать тренером? Желание хорошее, но не всем дано. Флаг ей в руки.

Думаю, она найдет у кого спросить совет в случае чего», – сказала Роднина.

Евгения Медведева: «Знаю, что могу быть тренером. Пока такой цели нет, но это одна из опций моего дальнейшего развития»

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