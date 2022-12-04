Ирина Роднина: «Сможет ли Медведева стать тренером? Желание хорошее, но не всем дано. Флаг ей в руки»
Трехкратная олимпийская чемпионка Ирина Роднина отреагировала на слова двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой, которая заявила, что в будущем может заняться тренерской деятельностью.
«Сможет ли Медведева стать тренером? Желание хорошее, но не всем дано. Флаг ей в руки.
Думаю, она найдет у кого спросить совет в случае чего», – сказала Роднина.
Евгения Медведева: «Знаю, что могу быть тренером. Пока такой цели нет, но это одна из опций моего дальнейшего развития»
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