Евгения Медведева: «Организация турниров в России всегда была одной из лучших. Невольно вспоминаю Гран-при во Франции – это был адище, очень тяжело и плохо»

Российская фигуристка поделилась мнением об организации серии Гран-при России.

— Этапы Гран-при России проходили либо на больших и полупустых аренах, либо на маленьких и заполненных. Тебе не кажется, что нашим этапам не хватало пиара?

— Я знаю, что наша федерация сейчас просто в огне. Это очень сложно — организовать такое огромное количество ивентов.

Я знаю одну девушку из федерации, которая непосредственно занимается частью организации спортивных соревнований. Она мне сказала такую фразу: «Ты просто представь. В международный сезон были только Cup of Russia и чемпионат России. Этапы Кубка России не нуждаются в пиаре, просто небольшие внутренние отборочные соревнования. Все». Извините, еще финал Кубка России, как я могла забыть, я же его выигрывала.

Сейчас — шесть Cup of Russia, финал серии, чемпионат России. Во-первых, это огромные финансовые затраты. Благо, что у нашей федерации нет с этим проблем. Если посмотреть на бортики — все обклеено. Энергетические затраты просто колоссальные.

Поэтому мне кажется, что федерация сейчас только вливается в проведение еженедельного Cup of Russia. Это ад, правда. Мне кажется, что на пиар, раскрутку и рекламу просто не хватает либо людей, либо времени. Просто представьте, насколько это крупные ивенты. Насколько сложно, чтобы все было на профессиональном уровне, как на международном.

— Можно ли сравнить нашу серию Гран-при с международным уровнем?

— Организация в России всегда была одной из самых лучших. Внимание к деталям было всегда. Невольно вспоминаю этапы Гран-при во Франции — это был адище. Очень тяжело и плохо, сказала бы так. Это пластиковые медали, это автобус, который по расписанию должен выезжать в 4, а выезжает в 4.43 или просто не приезжает забирать. Марсель, Париж — во Франции очень сложно с этим.

Еще очень хорошая организация, конечно, в Японии. Но это Япония, – сказала Медведева.