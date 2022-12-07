Финал Гран-при среди юниоров. Шимада, Йошида, Накаи, Чжи А Син, Ким Чхэ Ен и Квон Мин Соль выступят с короткими программами

Теги результаты Гран-при Финал Гран-при по фигурному катанию сборная Японии сборная Южной Кореи женское катание Ким Чхэ Ен Чжи А Син Хана Йошида Мао Шимада Квон Мин Соль Ами Накаи Фигурное катание

8 декабря в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине юниорки покажут короткие программы.

Финал Гран-при по фигурному катанию

Турин, Италия

Юниорки

Короткая программа

Начало – 19:20 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.

Участницы

Мао Шимада (Япония)

Хана Йошида (Япония)

Ами Накаи (Япония)

Чжи А Син (Южная Корея)

Ким Чхэ Ен (Южная Корея)

Квон Мин Соль (Южная Корея)

Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара

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