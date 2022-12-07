Финал Гран-при среди юниоров. Шимада, Йошида, Накаи, Чжи А Син, Ким Чхэ Ен и Квон Мин Соль выступят с короткими программами
8 декабря в финале Гран-при по фигурному катанию в Турине юниорки покажут короткие программы.
Финал Гран-при по фигурному катанию
Турин, Италия
Юниорки
Короткая программа
Начало – 19:20 по московскому времени, прямая трансляция – онлайн-кинотеатр Okko.
Участницы
Мао Шимада (Япония)
Хана Йошида (Япония)
Ами Накаи (Япония)
Чжи А Син (Южная Корея)
Ким Чхэ Ен (Южная Корея)
Квон Мин Соль (Южная Корея)
Расписание финала Гран-при по фигурному катанию в Турине: там выступят Малинин, Уно, Грассль, Сакамото, Хендрикс, Гиллес и Пуарье, Миура и Кихара
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