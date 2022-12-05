Фотограф AFP о том, зачем фигуристов снимают в прыжках и во вращениях: «Это необходимо: прыжки составляют большую часть оценки»

Фотограф агентства AFP Кирилл Кудрявцев рассказал, почему фигуристов снимают в прыжках и во вращениях.

– Фигурное катание – самый фотогеничный вид спорта?

– Для меня это все-таки легкая атлетика – она более вариативна. Фигурка при всей ее близости к балету достаточно однообразна. Красивые позы, вращения, поддержки – с точки зрения фотографа это все уже было миллион раз. Сделать что-то принципиально новое сложно. В атлетике больше видов плюс интересен соревновательный момент: непосредственная победа над соперником.

Никогда не снимал, но с точки зрения картинки очень красивый вид спорта для фото – плавание. Часто красота достигается за счет подводных камер, что завораживает. А фигурное катание – да, красиво, но поймать красивую позу и сделать красивое фото не так сложно.

– Тогда почему фотографы так часто делают кадры с фигуристами в прыжке или во вращениях, когда у тех перекошено лицо? Это же эстетически не особо привлекательно.

– Да, если снять спортсмена на пике напряжения, получается не очень красиво, но это необходимо: прыжки составляют большую часть оценки. Фигурное катание – не только само катание.

Но вот что мне реально не нравится – когда при вращениях у фигуристов из носа вылетает сопля. Этим часто грешила Каролина Костнер. Вот таких кадров и правда лучше избегать, – сказал Кудрявцев.