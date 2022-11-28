Энберт о прыжковом турнире без Трусовой: «Саше надо прийти в себя, передохнуть. Да и у нас будет возможность посмотреть на более юных спортсменов»

Бронзовый призер чемпионата мира-2019 поделился мнением о том, что фигуристка пропустит чемпионат России по прыжкам.

Турнир пройдет в Санкт-Петербурге 3-4 декабря.

«Прыжковые турниры – это то, что сейчас набирает обороты. И хочется, чтобы на начальных этапах как можно больше спортсменов принимало участие в таких турнирах, чтобы популяризировать новый вид состязаний в фигурном катании.

С другой стороны, смотря этапы Гран‑при, можно сделать выводы по готовности прыжков Саши. Думаю, что она решила взять перерыв на подготовку.

Все‑таки у нее смена тренера, что требует эмоциональной и технической работы. И прыгать сломя голову во все турниры и усложнять элементы по сравнению с прошлым годом, наверное, было бы неправильно.

Саше сейчас надо прийти в себя, передохнуть. Но в любом случае лучше нее никто не знает, насколько и как она готова.

Я в этом плане всегда поддерживаю и уважаю выбор спортсмена. Да и у нас будет возможность посмотреть на более юных спортсменов», – сказал Энберт.

Расписание чемпионата России по прыжкам в Санкт-Петербурге: там выступят команды Тутберидзе, Плющенко и Мишина