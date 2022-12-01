Софья Акатьева: «Любимые предметы – геометрия и биология. Мне нравится доказывать теоремы и понимать, как все устроено в природе»

Теги сборная России женское катание Софья Акатьева Фигурное катание

Российская фигуристка Софья Акатьева рассказала о любимых школьных предметах. 

«Я недавно говорила про ОГЭ и любимые предметы. Так вот, у меня это биология и геометрия.

Мне очень нравится доказывать теоремы, выстраивать эту цепочку, где все в итоге логично и понятно. И нравится понимать, как все устроено в природе, как происходят все процессы у растений, животных, людей.

А еще очень много значат учителя, они прививают любовь к своим предметам. Спасибо моим замечательным педагогам», – написала Акатьева. 

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные