Софья Акатьева: «Любимые предметы – геометрия и биология. Мне нравится доказывать теоремы и понимать, как все устроено в природе»

Российская фигуристка рассказала о любимых школьных предметах.

«Я недавно говорила про ОГЭ и любимые предметы. Так вот, у меня это биология и геометрия.

Мне очень нравится доказывать теоремы, выстраивать эту цепочку, где все в итоге логично и понятно. И нравится понимать, как все устроено в природе, как происходят все процессы у растений, животных, людей.

А еще очень много значат учителя, они прививают любовь к своим предметам. Спасибо моим замечательным педагогам», – написала Акатьева.