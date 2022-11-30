Софья Акатьева выступит на чемпионате России по прыжкам

Теги сборная России женское катание Софья Акатьева прыжковый турнир Фигурное катание

Фигуристка Софья Акатьева сообщила, что примет участие в чемпионате России по прыжкам.

«Какие планы на будущее?» – спросили фигуристку подписчики.

«Прыжковый турнир и ЧР», – написала Акатьева.

Чемпионат России по прыжкам пройдет 3-4 декабря в Санкт-Петербурге.

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