«Любимый прыжок – тройной аксель, лучший подарок – внимание, поддержка, аплодисменты». Софья Акатьева ответила на вопросы фанатов
Российская фигуристка Софья Акатьева ответила на вопросы поклонников.
– Есть любимая книга?
– Вчера закончила читать «Цветы для Элджернона», очень понравилась.
– Любимый прыжок?
– Тройной аксель.
– Что делает тебя счастливой?
– Хорошие тренировки, чистые прокаты, время, проведенное с семьей.
– Любимый способ расслабиться?
– Занятия йогой и медитации.
– С чего начинается твое утро?
– Со стакана воды.
– Расскажи подробно о своем питании.
– Ничего особенного, стараюсь питаться правильно.
– Лучший подарок от зрителей?
– Внимание, поддержка, аплодисменты, – написала Акатьева.
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