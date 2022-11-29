«Любимый прыжок – тройной аксель, лучший подарок – внимание, поддержка, аплодисменты». Софья Акатьева ответила на вопросы фанатов

Теги сборная России женское катание Софья Акатьева Фигурное катание

Российская фигуристка Софья Акатьева ответила на вопросы поклонников. 

– Есть любимая книга?

– Вчера закончила читать «Цветы для Элджернона», очень понравилась. 

– Любимый прыжок?

– Тройной аксель. 

– Что делает тебя счастливой?

– Хорошие тренировки, чистые прокаты, время, проведенное с семьей. 

– Любимый способ расслабиться?

– Занятия йогой и медитации. 

– С чего начинается твое утро?

– Со стакана воды. 

– Расскажи подробно о своем питании. 

– Ничего особенного, стараюсь питаться правильно. 

– Лучший подарок от зрителей?

– Внимание, поддержка, аплодисменты, – написала Акатьева.  

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