Муравьева, Жилина, Титова и Сарновский вошли в команду Плющенко на чемпионат России по прыжкам
Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко назвал состав своей команды на чемпионат России в Санкт-Петербурге.
«Уже совсем скоро – 4 декабря состоится чемпионат России по прыжкам За победу поборется и наша команда в следующем составе:
Софья Муравьева, Вероника Жилина, Софья Титова, Никита Сарновский.
А в субботу 3 декабря в 17:00 на официальной жеребьевке мы узнаем, кто еще присоединится к нашей команде!» – написал Плющенко.
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