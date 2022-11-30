Муравьева, Жилина, Титова и Сарновский вошли в команду Плющенко на чемпионат России по прыжкам

Теги Евгений Плющенко Академия Плющенко Софья Титова Вероника Жилина Софья Муравьева Никита Сарновский прыжковый турнир Фигурное катание

Двукратный олимпийский чемпион, тренер Евгений Плющенко назвал состав своей команды на чемпионат России в Санкт-Петербурге. 

«Уже совсем скоро – 4 декабря состоится чемпионат России по прыжкам За победу поборется и наша команда в следующем составе:

Софья Муравьева, Вероника Жилина, Софья Титова, Никита Сарновский.

А в субботу 3 декабря в 17:00 на официальной жеребьевке мы узнаем, кто еще присоединится к нашей команде!» – написал Плющенко.

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