Двукратный олимпийский чемпион, тренер назвал состав своей команды на чемпионат России в Санкт-Петербурге.

«Уже совсем скоро – 4 декабря состоится чемпионат России по прыжкам За победу поборется и наша команда в следующем составе:

, , , Никита Сарновский.

А в субботу 3 декабря в 17:00 на официальной жеребьевке мы узнаем, кто еще присоединится к нашей команде!» – написал Плющенко.

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