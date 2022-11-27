Александр Галлямов: «Я вчера смотрел Аргентину и Мексику. Поспал сегодня днем — и нормально прокатали»

Чемпион мира по фигурному катанию , выступающий в паре с Анастасией Мишиной, рассказал, за кем следит на чемпионате мира по футболу.

Сегодня Мишина и Галлямов победили на этапе Гран-при России в Перми.

«Я вчера смотрел Аргентину и Мексику. В два ночи закончилось? Я знаю. А что поделать! Я поспал сегодня днем — и нормально прокатали.

К счастью, все получилось. Я поспал. Также сейчас… Сколько времени? 18:22, через полчаса играют «Зенит» — «Спартак». В шесть начали? Они уже играют, значит.

На ЧМ еще смотрел Данию с французами, у французов хороший футбол. Какие-то страны сложно выделять, потому что многое сейчас удивляет. Такое чудо произошло — что с Германией и Японией, что с Аргентиной и Саудовской Аравией.

Я болею просто за двух легенд футбола — Лионеля Месси и Криштиану Роналду. Хочу просто насладиться, поболеть за последнее участие таких легенд на чемпионате мира.

Трюк Роналду со жвачкой, которую он из трусов доставал? Если вы видели монтаж, там он уже вообще сигарету доставал. Если вспомнить видео восьмилетней давности, как Это’О там что-то выпил, когда за «Челси» играл — что-то похожее на L-карнитин. И сразу так глаза выпучил, жмыхнуло его, ха-ха», – сказал Галлямов.