Елизавета Туктамышева: «Настраивала себя, что могу. Главное – не допустить нелепых ошибок, как в короткой программе»

Фигуристка прокомментировала свою победу на этапе Гран-при России в Перми.

Туктамышева исполнила два тройных акселя в произвольной программе.

«Я себя настраивала, что я могу. И главное – не допустить нелепых ошибок, как в короткой программе. Рада, что так откатала, и своему результату, конечно.

Был момент опять – каскад лутц-тулуп. Надеюсь, добью его в этом сезоне. Лучше стал получаться, но видимо, не хватает концентрации на два прыжка. Хотя это не оправдание. И аксель-ойлер-сальхов можно было лучше сделать.

В остальном мне сегодня было по кайфу кататься, прекрасная аудитория, хороший лед. Было достаточно легко, даже не сильно устала. Была хорошо готова и не сильно волновалась – было оптимальное состояние, которое я бы хотела всегда ощущать перед стартами.

Я не смогу включиться в гонку за прыжковым турниром, если не отдохну. Поэтому первым делом надо восстановиться, хорошо поспать – это для меня самое важное. И свеженькой подойти к следующему соревнованию», – сказала Туктамышева в эфире Первого канала.